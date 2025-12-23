Trinitapoli: ripristinate le aree giochi comunali danneggiate

TRINITAPOLI - Il Sindaco Francesco di Feo e l’Assessore ai Lavori Pubblici Luigi Di Leo informano la cittadinanza che, dal 19 al 21 dicembre 2025, sono stati eseguiti interventi di ripristino e messa in sicurezza delle aree giochi comunali situate in Via Federico II di Svevia, Viale 1° Maggio, Villa Pineta di Via Libertà e Via Pietro Nenni, a seguito dei danneggiamenti riscontrati.

In particolare, nelle aree giochi di Via Federico II di Svevia e Viale 1° Maggio si è proceduto alla riparazione e alla sostituzione di alcuni giochi danneggiati. In tutte le aree interessate sono state inoltre ripristinate le altalene e la pavimentazione antitrauma, al fine di garantire maggiori condizioni di sicurezza e la piena fruibilità degli spazi da parte dei bambini.

Gli interventi sono stati realizzati grazie all’azione congiunta dell’Assessore ai Lavori Pubblici Luigi Di Leo e della Consigliera comunale Carmen Clemente, nell’ambito delle attività di tutela e valorizzazione degli spazi pubblici cittadini.

Un appello al senso civico

L’Amministrazione comunale invita tutti i cittadini a:

rispettare gli spazi pubblici;

educare i più piccoli al rispetto dell’ambiente e dei beni comuni;

collaborare per mantenere sicure e decorose le aree giochi.

La cura dei beni comuni è responsabilità di tutti e rappresenta un valore fondamentale per la crescita e il benessere della comunità.

Dichiarazione del Sindaco Francesco di Feo: «Il ripristino delle aree giochi comunali rappresenta un segnale concreto dell’attenzione dell’Amministrazione verso i più piccoli e le famiglie. Continueremo a intervenire per garantire spazi pubblici sicuri e decorosi, confidando nella collaborazione e nel senso civico di tutta la cittadinanza».

Dichiarazione dell’Assessore ai Lavori Pubblici Luigi Di Leo: «Gli interventi effettuati dal 19 al 21 dicembre hanno consentito di ripristinare giochi, altalene e pavimentazione antitrauma nelle principali aree ludiche della città. Il nostro impegno prosegue per la tutela degli spazi pubblici, patrimonio di tutta la comunità».