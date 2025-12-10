ASL Bari eccelle nel PNE 2025: Monopoli tra le prime tre in Italia per interventi rapidi sul femore

BARI – Le Ortopedie della ASL Bari si confermano tra le migliori in Puglia e spiccano a livello nazionale: l’ospedale di Monopoli si posiziona al terzo posto in Italia per la percentuale di fratture del collo del femore operate entro 48 ore dall’ingresso in ospedale, con un record del 98,39% su 252 interventi. Tra le prime trenta strutture ad alto volume italiane figurano anche San Paolo, Di Venere e Altamura, a conferma dell’eccellenza regionale nel trattamento delle fratture.

L’Ortopedia del San Paolo registra il 94,02% di interventi tempestivi (206 operazioni), Di Venere l’85,64% (250 interventi), Altamura l’85,58% (167 interventi) e Molfetta il 79,67% (188 interventi). Il San Paolo risulta inoltre tra le 231 strutture nazionali con valutazione “molto alta” su sei indicatori dell’area osteomuscolare.

Bassa mortalità da ictus ischemico

Tra i dati Agenas, rilevante è anche la performance delle Neurologie: Altamura registra un tasso di mortalità da ictus ischemico entro 30 giorni del 5,91%, primo in Puglia e quasi la metà della media nazionale (9,16%). Seguono Di Venere (6,49%) e Monopoli (6,82%). Il Di Venere è terzo in Puglia per numero di ricoveri con trombolisi.

Crescono gli interventi chirurgici per tumori della mammella

Sul fronte oncologico, la Chirurgia senologica del San Paolo è il primo centro pugliese per interventi di tumore maligno primario della mammella, con 552 procedure nel 2024 e un incremento del 120% rispetto al 2023. L’ospedale si colloca al 21° posto in Italia per volumi di intervento, facendo parte della Breast Unit ASL Bari, che assicura un percorso multidisciplinare completo, dalla prevenzione al follow-up.

Ostetricia e Ginecologia di qualità

Infine, l’Ospedale Di Venere si distingue per il basso tasso di tagli cesarei primari, con il 15,6% rispetto alla media nazionale del 22%, collocandosi al 20° posto in Italia e confermandosi il secondo centro nascita più attivo della Puglia con 2.096 parti registrati nel 2024.

I dati del PNE 2025 confermano l’ASL Bari come un punto di riferimento regionale per qualità, efficienza e sicurezza nell’assistenza sanitaria.