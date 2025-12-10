Nasce “Corato Cultivar Bellezza”: un viaggio tra arte, cultura, tradizione e sapori d’eccellenza
CORATO - Dall’11 al 13 dicembre 2025, Corato diventa protagonista di un’esperienza immersiva che unisce arte, cultura, tradizione e enogastronomia con la prima edizione di “Corato Cultivar Bellezza”, progetto promosso dall’Assessorato allo Sviluppo Economico e alle Attività Produttive del Comune. L’iniziativa mira a valorizzare il patrimonio artistico, storico e agroalimentare della città e a rafforzarne la visibilità a livello nazionale e internazionale, in particolare legata alla cultivar di ulivo Coratina e al suo olio extravergine d’oliva.
Corato custodisce un ricco patrimonio culturale, tra cui il Dolmen dei Paladini, risalente all’età del Bronzo, il Museo della Città e del Territorio, dimore storiche come Palazzo Gioia e la Biblioteca Comunale, veri scrigni di memoria e storia della città. L’evento punta a raccontare l’identità di Corato attraverso tre giorni di concerti, spettacoli, degustazioni, incontri e attività dedicate sia ai cittadini che agli operatori del settore enogastronomico e culturale.
Il programma si apre giovedì 11 dicembre con il prestigioso concerto di Enrico Rava Fearless Five alle ore 20.30 presso il Teatro Comunale, definito “Piccolo Petruzzelli” per eleganza e atmosfera. Il celebre jazzista italiano, insieme alla nuova generazione del quintetto Fearless Five, proporrà un progetto innovativo che unisce esperienza e freschezza creativa.
Venerdì 12 dicembre alle ore 17, presso il Museo della Città e del Territorio, spazio allo spettacolo “Così parla un albero”, a cura dell’Associazione Terre di Coratina, con narrazione e musica di Nicola Loiodice e le voci di Mariolina Randolfi, Grazia Lastella ed Eleonora Loiodice. In serata, la tradizione si fonde con la spiritualità con la processione della statua di Santa Lucia e l’accensione del falò “Jò a Jò” in Piazza Cesare Battisti, un rito ancestrale che celebra la vita e la rinascita.
Sabato 13 dicembre sarà dedicato alla vita agricola, con la raccolta delle olive e la visita alla “Pianta Madre” della Coratina, simbolo della continuità tra natura, cultura e comunità. In serata sarà presentato il logo e lo spot di “Corato Cultivar Bellezza”, seguito dalla tradizionale Coratina in Festa in Piazza Abbazia, evento enogastronomico dedicato all’olio extravergine di oliva della varietà Coratina, che unisce tradizione e innovazione.
“Corato Cultivar Bellezza” rappresenta un manifesto di identità e innovazione, un invito a scoprire la Puglia più autentica, dove la cultura diventa esperienza, l’olio arte e la comunità bellezza condivisa.
Info e contatti:
Segreteria organizzativa: Associazione Culturale Art Promotion
Telefono: 329-0551553
Facebook: Corato Cultivar Bellezza
Instagram: @coratocultivarbellezza