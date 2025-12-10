Nasce “Corato Cultivar Bellezza”: un viaggio tra arte, cultura, tradizione e sapori d’eccellenza

CORATO - Dall’11 al 13 dicembre 2025, Corato diventa protagonista di un’esperienza immersiva che unisce arte, cultura, tradizione e enogastronomia con la prima edizione di, progetto promosso dall’Assessorato allo Sviluppo Economico e alle Attività Produttive del Comune. L’iniziativa mira a valorizzare il patrimonio artistico, storico e agroalimentare della città e a rafforzarne la visibilità a livello nazionale e internazionale, in particolare legata alla cultivar di ulivoe al suo olio extravergine d’oliva.

Corato custodisce un ricco patrimonio culturale, tra cui il Dolmen dei Paladini, risalente all’età del Bronzo, il Museo della Città e del Territorio, dimore storiche come Palazzo Gioia e la Biblioteca Comunale, veri scrigni di memoria e storia della città. L’evento punta a raccontare l’identità di Corato attraverso tre giorni di concerti, spettacoli, degustazioni, incontri e attività dedicate sia ai cittadini che agli operatori del settore enogastronomico e culturale.

Il programma si apre giovedì 11 dicembre con il prestigioso concerto di Enrico Rava Fearless Five alle ore 20.30 presso il Teatro Comunale, definito “Piccolo Petruzzelli” per eleganza e atmosfera. Il celebre jazzista italiano, insieme alla nuova generazione del quintetto Fearless Five, proporrà un progetto innovativo che unisce esperienza e freschezza creativa.

Venerdì 12 dicembre alle ore 17, presso il Museo della Città e del Territorio, spazio allo spettacolo “Così parla un albero”, a cura dell’Associazione Terre di Coratina, con narrazione e musica di Nicola Loiodice e le voci di Mariolina Randolfi, Grazia Lastella ed Eleonora Loiodice. In serata, la tradizione si fonde con la spiritualità con la processione della statua di Santa Lucia e l’accensione del falò “Jò a Jò” in Piazza Cesare Battisti, un rito ancestrale che celebra la vita e la rinascita.

Sabato 13 dicembre sarà dedicato alla vita agricola, con la raccolta delle olive e la visita alla “Pianta Madre” della Coratina, simbolo della continuità tra natura, cultura e comunità. In serata sarà presentato il logo e lo spot di “Corato Cultivar Bellezza”, seguito dalla tradizionale Coratina in Festa in Piazza Abbazia, evento enogastronomico dedicato all’olio extravergine di oliva della varietà Coratina, che unisce tradizione e innovazione.

“Corato Cultivar Bellezza” rappresenta un manifesto di identità e innovazione, un invito a scoprire la Puglia più autentica, dove la cultura diventa esperienza, l’olio arte e la comunità bellezza condivisa.

Info e contatti:

Segreteria organizzativa: Associazione Culturale Art Promotion

Telefono: 329-0551553

Facebook: Corato Cultivar Bellezza

Instagram: @coratocultivarbellezza