Bari accende il primo albero di Natale subacqueo: l’8 dicembre il “Christmas Dive” al molo San Nicola

BARI – Un evento unico, suggestivo e dal forte valore simbolico illuminerà il mare di Bari: lunedì, alle, nelle acque delnei pressi del circolo Barion, verrà acceso il, iniziativa promossa dale patrocinata dall’assessorato comunale allo Sport.

La struttura, installata sul fondale e avvolta da luci subacquee, resterà visibile per tutto il periodo delle festività. La sua stella, posta in sommità, affiorerà in superficie, diventando un punto luminoso osservabile anche dalla terraferma: un invito a soffermarsi e riflettere sulla fragilità dell’ambiente marino.

Un messaggio di rispetto per il mare

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di promuovere un nuovo rapporto tra la città e il mare.

“Il Christmas Dive non chiede solo di essere osservato – spiega Francesco Annoscia, presidente del Club Sommozzatori Bari –: chiede di essere compreso. Ricorda che il mare non è un luogo lontano ma parte della nostra identità, della nostra storia e del nostro futuro. Anche nelle profondità più silenziose, la luce può sempre trovare spazio per nascere”.

Ogni lampada accesa, infatti, rappresenta un richiamo alla responsabilità collettiva nel proteggere gli ecosistemi marini, quotidianamente vissuti e custoditi con passione dai subacquei.

Un’iniziativa che valorizza sport e territorio

Soddisfazione arriva anche dal Comune.

“Questo evento promosso dal Club Sommozzatori Bari si integra perfettamente con la strategia sportiva della nostra città – sottolinea Lorenzo Leonetti, consigliere delegato allo Sport –. Con l’installazione del primo albero di Natale subacqueo, il mondo della subacquea offre un gesto simbolico e significativo, che rafforza il profondo legame tra Bari e il mare. Un’iniziativa che vuole evidenziare l’importanza di questa risorsa naturale, fondamentale per la vita dei baresi e per lo sviluppo della comunità”.

L’appuntamento è dunque fissato: l’8 dicembre Bari accenderà una nuova luce sotto la superficie del mare, un simbolo di festa ma anche di responsabilità verso l’ambiente.