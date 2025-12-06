Brindisi: aggredisce donna con coltello, uomo individuato e espulso

BRINDISI – Aggredita senza motivo lungo la, una donna è stata colpita al volto da un uomo armato di coltello, che ha sfogato la sua rabbia anche contro il suo cagnolino.

La segnalazione è partita da alcuni passanti che hanno assistito alla scena. Giunte sul posto, le volanti della Questura di Brindisi hanno constatato che l’uomo aveva spintonato, strattonato e colpito la donna con un pugno, e aveva inoltre sferrato calci al cagnolino.

Grazie alle immagini delle telecamere di videosorveglianza, il giovane è stato rapidamente individuato. Al momento del controllo indossava gli stessi abiti della sera dell’aggressione e nascondeva in un marsupio un coltello identico a quello usato. La vittima ha riconosciuto l’aggressore, uno straniero irregolare sul territorio nazionale.

Per l’uomo è stato rilasciato il nulla osta per l’espulsione dall’Italia, mentre proseguono le procedure di legge.