Bari commemora le vittime del bombardamento del porto: 82 anni dal tragico evento
BARI – Questa mattina la vicesindaca Giovanna Iacovone ha partecipato alla cerimonia di commemorazione del bombardamento del porto di Bari, avvenuto l’2 dicembre 1943, ricordando le oltre mille vittime civili e militari di quel tragico evento.
Quel giorno, gli aviatori tedeschi della Luftwaffe affondarono diciassette navi mercantili alleate ancorate nel porto. Tra queste, la nave statunitense John Harvey trasportava bombe di iprite, un gas velenoso dagli effetti devastanti. L’esplosione del carico provocò la fuoriuscita di sostanze tossiche che contaminarono le acque del porto e aumentarono il numero di vittime.
La cerimonia, organizzata dall’Associazione Nazionale Marinai d’Italia – gruppo di Bari, in collaborazione con l’Autorità Portuale del Levante e la Capitaneria di Porto di Bari, si è svolta presso il monumento dedicato ai caduti del bombardamento, rendendo omaggio alla memoria di coloro che persero la vita in quell’attacco.
Un momento di riflessione e di memoria, a 82 anni di distanza, per ricordare la tragedia che segnò profondamente la città e la storia del porto di Bari.