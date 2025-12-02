Ostuni, Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità: incontro pubblico il 3 dicembre nei locali della Casa della Musica
OSTUNI (BR) - In occasione della Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità, il Garante dei Diritti delle Persone con Disabilità del Comune di Ostuni promuove un incontro aperto ad associazioni, enti, famiglie e cittadini interessati, in programma mercoledì 3 dicembre alle ore 16.00 presso la Sala Riunioni della Casa della Musica, in via Rossetti 25.
L’iniziativa si inserisce in un percorso di rafforzamento delle politiche di inclusione e mira a favorire la conoscenza reciproca tra i soggetti che operano sul territorio, a mappare i bisogni emergenti e a raccogliere proposte utili alla definizione di un programma di interventi da sottoporre all’Amministrazione Comunale.
All’incontro sarà presente una delegazione istituzionale del Comune di Ostuni, con l’obiettivo di consolidare il dialogo con la comunità e promuovere azioni condivise a supporto delle persone con disabilità.
Per favorire la partecipazione, le persone con difficoltà negli spostamenti potranno richiedere il servizio di taxi sociale contattando l’Ufficio Politiche Sociali al numero 0831307260.
