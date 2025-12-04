Bari, il Museo dello Sport presenta la prima edizione dell’Open Day sulla sicurezza stradale

BARI – Il Museo dello Sport Bari ha annunciato la prima edizione dell’, un grande evento pubblico interamente dedicato alla prevenzione, alla guida sicura e alla sensibilizzazione della cittadinanza sui comportamenti corretti da adottare sulla strada. L’iniziativa si svolgerà, per l’intera giornata, presso lo

L’evento si terrà con il patrocinio del Comune di Bari, della Città Metropolitana e della Polizia Locale, e potrà contare sul sostegno di numerosi partner che hanno scelto di supportare un progetto ritenuto fondamentale per la sicurezza pubblica.

La conferenza stampa

La presentazione ufficiale dell’evento è prevista per venerdì 5 dicembre alle ore 10.00, nella sala “Ex Tesoreria” del Comune di Bari. Nell’occasione saranno illustrati gli obiettivi dell’iniziativa, i contenuti, il programma del weekend e i protagonisti coinvolti.

Due giornate di formazione e prevenzione

Il pubblico – giovani, adulti e famiglie – potrà vivere un percorso immersivo dedicato alla sicurezza stradale. Durante l’evento verranno organizzate dimostrazioni pratiche di tecniche di controllo del veicolo in situazioni di emergenza, guidate da istruttori altamente qualificati, insieme a momenti teorici per comprendere come prevenire il pericolo.

Saranno presenti aree espositive dedicate alle associazioni e ai partner tecnici, oltre a spazi dimostrativi con mezzi, attrezzature e dispositivi innovativi per la sicurezza. Particolare attenzione sarà rivolta alle scuole e ai più giovani, con attività educative mirate a promuovere un approccio responsabile alla mobilità.

L’evento offrirà inoltre l’opportunità di creare una rete di collaborazione tra istituzioni, enti, forze dell’ordine, associazioni ed esperti che, unendo competenze e professionalità, lavoreranno insieme per diffondere una più ampia consapevolezza.

La dichiarazione

«La sicurezza stradale è un valore sociale che riguarda tutti – dichiara Pierfrancesco Romanelli, Presidente del Museo dello Sport Bari – e crediamo che un’iniziativa dal forte impatto educativo come questa possa realmente contribuire a salvare vite. Siamo orgogliosi di unire competenze, passione e responsabilità al servizio della cittadinanza.»