Agricoltura, Congedo (Fdi): 'Operazione importante a tutela della qualità e della filiera olivicola pugliese'

"Il sequestro tra il porto di Bari e la provincia di Lecce sono di 14.000 litri di olio extravergine di oliva per un valore stimato di circa 190.000 euro rappresenta un risultato significativo per il comparto agroalimentare. Questa operazione conferma ancora una volta l’impegno delle nostre istituzioni nel contrasto alle frodi di questo settore e nella difesa della qualità delle produzioni italiane fortemente voluto dal ministro dell’Agricoltura Lollobrigida . Si tratta di interventi fondamentali non solo per proteggere i consumatori, ma anche per salvaguardare le nostre imprese, che investono ogni giorno sulla qualità, sulla trasparenza e sull’eccellenza del Made in Italy. Rivolgo un sincero ringraziamento all’ICQRF, alla Guardia di Finanza e alle Dogane per la professionalità e la determinazione con cui operano quotidianamente a tutela della nostra filiera olivicola, uno dei pilastri dell’economia pugliese e nazionale".