Bari, la Giunta approva la variazione al Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2025-2027

BARI - La Giunta comunale ha approvato la variazione al Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2025-2027 e al relativo elenco annuale, su proposta dell’assessore alla Cura del territorio Domenico Scaramuzzi. Il provvedimento recepisce le indicazioni contenute nel riequilibrio generale e nell’assestamento del Bilancio 2025/2027 approvati dal Consiglio comunale e sarà ora sottoposto alla stessa assemblea per il via libera definitivo.

L’assessore Scaramuzzi ha spiegato che la delibera dà attuazione alle decisioni assunte lo scorso luglio sul bilancio, che hanno permesso di incrementare i fondi destinati a interventi ritenuti urgenti e strategici. La rimodulazione delle fonti di finanziamento ha consentito di disporre sin da subito di risorse per il 2025, in particolare per la manutenzione dei marciapiedi, degli immobili comunali, dei beni confiscati e delle scuole, grazie anche all’utilizzo dell’avanzo di bilancio. La variazione al Programma Triennale rappresenta quindi un passaggio tecnico necessario a integrare operativamente quanto già deliberato dal Consiglio, permettendo di coprire interventi avviati negli scorsi mesi e sostenere ulteriori lavori di manutenzione del verde, già ripartiti e destinati a proseguire nelle prossime settimane.

Sulla stessa linea l’assessora al Clima e all’Ambiente, Elda Perlino, che ha evidenziato l’urgenza di garantire nuove risorse per la manutenzione del verde urbano, cresciuto negli ultimi anni anche grazie a recenti donazioni. I fondi saranno utilizzati per interventi stagionali come la potatura delle conifere e altri trattamenti necessari a preservare decoro e qualità del patrimonio verde cittadino.

Il documento approvato conferma le modifiche agli stanziamenti di bilancio relative a 13 interventi già previsti nel Programma Triennale, alla luce dell’imminente chiusura dell’esercizio finanziario e della necessità di completare gli adempimenti contabili entro l’anno.

Il nuovo Programma include inoltre due nuovi interventi: la manutenzione straordinaria dei beni immobili confiscati, con uno stanziamento di 500mila euro da avanzo libero, e i lavori di riqualificazione e adeguamento delle scuole nei cinque Municipi cittadini, finanziati con 200mila euro, sempre da avanzo libero.

Le modifiche approvate riguardano, tra gli altri, interventi per la riqualificazione e la salvaguardia del verde cittadino nei vari Municipi, il contrasto alle avversità del patrimonio arboreo, le manutenzioni del verde comunale e la manutenzione straordinaria della pubblica illuminazione, per la quale è stato rivisto il quadro delle fonti finanziarie e incrementata la dotazione complessiva. Rimodulati e aumentati anche i fondi destinati alla manutenzione straordinaria degli immobili comunali di edilizia residenziale pubblica nelle diverse aree della città e quelli per la sistemazione di strade e marciapiedi del Municipio 3.

Tra gli interventi oggetto di revisione rientrano inoltre la riqualificazione del piazzale antistante il cimitero di Ceglie del Campo e della chiesa della Madonna del Buterrito, così come il progetto per la realizzazione del parcheggio a raso nei pressi della caserma dei Carabinieri e del poliambulatorio Asl di Santo Spirito. Per quest’ultimo, il finanziamento complessivo è stato portato da 1,5 a 4 milioni di euro, con un’ampia rimodulazione delle fonti e delle annualità.