Trepuzzi, al via la terza edizione di 'Equality': il festival dedicato alla valorizzazione dei percorsi delle donne e alla parità di genere



A cura di Stefania Mariano de La Fabbrica dei Gesti con la collaborazione del Comune di Trepuzzi





TREPUZZI (LE) - Torna Equality - Identità, Arti, Territori, il festival che esplora la parità di genere attraverso arte, cultura e dialogo sociale. La terza edizione prevede due appuntamenti. Il primo si è tenuto il 15 novembre presso Bibliò, Biblioteca di Comunità di Trepuzzi, ed è in arrivo il secondo, il 12 dicembre 2025, presso Cocù, Contenitore Culturale di Trepuzzi.





Equality ha la direzione artistica della danzatrice, coreografa e formatrice in pratiche corporee, inclusive e comunitarie Stefania Mariano, fondatrice dell’associazione La Fabbrica dei Gesti, centro propulsore di espressione e ricerca artistica attivo dal 2007, crocevia di saperi, pratiche e linguaggi.





Dopo il successo della prima edizione, dedicata alla riflessione e all’ascolto di esperienze legate alla disuguaglianza di genere, all’empowerment e all’azione collettiva per combattere il gender gap e della seconda edizione che ha ampliato il dialogo per abbracciare nuove tematiche di inclusività e proporre strumenti concreti per il cambiamento culturale e sociale, la terza edizione ha visto il primo appuntamento dedicato alle pratiche corporee e all’attraversamento dello spazio urbano, con un focus sull’urbanistica di genere e il secondo appuntamento, in arrivo, dedicato alla scelta di diventare o meno genitori e ai diritti riproduttivi di singoli e famiglie oltre gli stereotipi.





Il festival è a cura di Stefania Mariano / La Fabbrica dei Gesti con il patrocinio e la collaborazione del Comune di Trepuzzi, in collaborazione con la Commissione Pari Opportunità di Trepuzzi, il Tavolo permanente per le Politiche di Genere Unione dei Comuni del Nord Salento e il partenariato di Fondazione Emmanuel.





PROGRAMMA 12 Dicembre 2025

CoCù, Contenitore Culturale, Trepuzzi

Saluti di benvenuto a cura di Vera Giannetto, presidentessa associazione D’Arte Ets, ente gestore di Cocù, Contenitore Culturale





PROIEZIONE - ORE 16.45-18.00





Lunàdigas, ovvero delle donne senza figli

Film di N. Nesler e M. Piga (Ita, 2016) che esplora il mondo delle donne che hanno scelto di non avere figli: una realtà articolata e poco conosciuta dalla quale emergono ragioni e sentimenti inaspettati, sempre diversi per ogni singola donna. Attraverso i racconti di oltre ottanta persone, si indaga questa condizione ancora soggetta a stigmi e pesanti giudizi, partendo dalla storia personale delle autrici.





TALK - ORE 18.15-20.00





Nuove genitorialità: la libertà di costruire sé stessi

Un dialogo a più voci che intreccia l’esperienza dell’associazione Genitori e Poi, le ricerche di Lunàdigas sulle donne che non vogliono figli, il rapporto tra maternità e dipendenze e la testimonianza di una madre che racconta la genitorialità oltre gli stereotipi. Dal lavoro di normalizzazione delle difficoltà alla riscoperta del ruolo dei padri come figure centrali di cura, fino alle scelte in materia di diritti riproduttivi, alle maternità inconsapevoli e alle famiglie omogenitoriali che si scontrano con norme contraddittorie: lo sguardo clinico e politico si intreccia alle storie di vita per mettere al centro il diritto all’autodeterminazione.

Interventi

Sonia Bianco, psicologa-psicoterapeuta, Comunità Emmanuel

Federica Brindisino, psicologa e Psicoterapeuta, Presidente Associazione Culturale

Destina ETS

Nicoletta Nesler, coautrice del film Lunàdigas - ovvero delle donne senza figli

Cristina Rapino, lesbica, mamma di due meraviglie, padre sulle loro carte d'identità

Stefania Mariano, danzatrice, coreografa, couselor

Modera Margherità Macrì, editor e insegnante





ANTEPRIMA PRESENTAZIONE LIBRO - ORE 20.15-20.45





La Macàra poema sonoro in lingua madre di Valentina Sciurti (Spagine - Fondo Verri Edizioni).

L'opera è una raccolta poetica in cui la lingua si sottrae sempre di più passando dal dialetto alla glossolalia sino al puro suono per tornare alla terra, decomporsi e rifiorire in una partitura di canti ancestrali, sonorità mantriche e linguaggi segreti. Opera in copertina di Orodé Deoro.





A seguire - SPETTACOLO

LA MACÀRA – Concerto di Voci

di e con Valentina Sciurti, performer vocale, danzatrice, autrice e regista

Poema sonoro ispirato alla Macàra, figura femminile dell’antico immaginario salentino, capace di potenti atti magici. La composizione, in lingua madre, genera un ritmo presente di per sé nella lingua e si presta a divenire strumento di creazione di brani musicali e canti in lingue segrete. L’uso di loop ed effetti permette la tessitura di un paesaggio sonoro ipnotico, abitato da momenti ritmici che danno vita a un vero e proprio concerto di voci.





La partecipazione a tutti gli appuntamenti del festival è gratuita.





Per informazioni:

+39 3475424126