Bari, Maldarizzi Automotive illumina la città con l’albero di Natale

BARI – È tornato l’appuntamento che segna l’inizio delle festività natalizie a Bari: l’accensione dell’albero di Natale donato da Maldarizzi Automotive. L’evento si è svolto alle 18:00 in Piazza dell’Odegitria, ai piedi della Cattedrale di San Sabino, richiamando cittadini, famiglie e bambini desiderosi di condividere il momento simbolico di apertura del periodo natalizio nel cuore del centro storico.

La cerimonia si è aperta con i saluti istituzionali del Sindaco Vito Leccese, della Presidente del Municipio I Annamaria Ferretti, di Don Franco Lanzolla e del Cavaliere del Lavoro Francesco Maldarizzi. Tutti insieme, bambini e cittadini hanno partecipato al conto alla rovescia per l’accensione dell’albero. A seguire, i giovani sassofonisti dell’ensemble AYSO Young Soloists, in collaborazione con OrchestrAcademy, hanno offerto un concerto natalizio che ha unito generazioni diverse, creando un’atmosfera festosa e suggestiva.

“Quest’anno abbiamo scelto di sostituire la tradizionale stella con un cuore, perché viviamo un periodo che richiede più umanità, attenzione agli altri e un rinnovato senso di comunità – ha dichiarato Francesco Maldarizzi – Donare questo albero alla città significa accendere un simbolo di vicinanza e speranza, da condividere con tutti”.

L’iniziativa, resa possibile grazie alla collaborazione tra Maldarizzi Automotive, Municipio I e Comune di Bari, sottolinea l’impegno dell’azienda nel sostenere valori di comunità, condivisione e cultura, creando un momento di gioia collettiva nel periodo più luminoso dell’anno.