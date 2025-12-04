Corigliano d'Otranto, venerdì 5 novembre la Cena con delitto 'In vino veritas' presso 'Nuvole - Cibi, storie, culture'



CORIGLIANO D'OTRANTO (LE) - Siete pronti a risolvere un nuovo misterioso giallo? Venerdì 5 dicembre "Nuvole - Cibi, storie, culture" a Corigliano d'Otranto ospita un nuovo appuntamento con la Cena con delitto di Improvvisart "In vino veritas".





Una storia familiare dove affetti profondi e ferite antiche si intrecciano a vecchi rancori, interessi e verità mai dette. Tutto sembra procedere normalmente… finché un omicidio improvviso cambia le carte in tavola.





Da quel momento ogni tavolo diventa una squadra investigativa: indizi, piste da seguire, interrogatori, sospetti. Enigmi, menzogne, misteri, doppi giochi, tradimenti e colpi di scena.





Metti alla prova l'intuito, segui le piste, raccogli le prove, interroga gli indiziati e assicura il colpevole alla giustizia ma attento... in una Cena con Delitto nulla è davvero come sembra.





INFORMAZIONI:

Cena con delitto "In vino veritas"

Da Nuvole - Cibi, storie, culture

Venerdì 5 dicembre 2025 - ore 21:00 (info e prenotazioni 3343429268 - nuvole@ilcastellovolante.it ) "Nuvole - Cibi, storie, culture", l'Officina del gusto e degli spiriti del Castello Volante di Corigliano d'Otranto

Costo di partecipazione 35€ bevande escluse



