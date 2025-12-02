Bari ospita per la prima volta i Campionati Assoluti a Squadre di Squash “Trofeo Vignuzzi”

BARI – Da venerdì 5 a domenica 7 dicembre Bari sarà protagonista dello squash italiano con i, in programma presso lo, in strada Santa Caterina 16.

Otto squadre provenienti da tutta Italia si sfideranno nelle fasi di qualificazione, con le finali previste per sabato 6 dicembre. Durante le pause tra un incontro e l’altro, è prevista anche un’esibizione di squash 57, variante del tradizionale squash.

La squadra locale sarà rappresentata dai fratelli Daniele e Simone De Bartolomeo, rispettivamente di 20 e 18 anni, già campioni italiani ed europei nelle loro categorie. I giovani atleti sono stati accolti questa mattina a Palazzo della Città dal consigliere delegato per lo Sport, Lorenzo Leonetti, insieme al titolare dello Squash Center, Dino Ranieri, e al padre dei ragazzi, Gianluca De Bartolomeo.

Tra gli altri partecipanti di rilievo figurano Greg Lobban e Iker Pajares, rispettivamente numero 20 e 22 della classifica mondiale.

“Ospitare per la prima volta una tappa così prestigiosa dello squash è un grande orgoglio per la città e per il movimento sportivo barese – commenta Lorenzo Leonetti –. Lo squash richiede resilienza, tecnica, capacità fisica e passione, qualità che i nostri atleti sapranno esprimere in questo torneo. Invito tutti i cittadini a partecipare e a sostenere con entusiasmo i nostri ragazzi: una grande affluenza sarà il miglior incoraggiamento per gli atleti locali”.

Il torneo rappresenta un’importante occasione di visibilità per Bari nel panorama sportivo nazionale e una vetrina per i giovani talenti locali.