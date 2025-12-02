‘Orizzonti Condivisi’: arte e sapori pugliesi in mostra alla Pinacoteca Giacquinto

BARI – Si terrà domani, mercoledì 3 dicembre, alle ore 11.00, nella, la conferenza stampa di presentazione del progetto, ciclo di eventi dedicati alla relazione tra arte e prodotti dell’eccellenza enogastronomica.

Il progetto, promosso dall’associazione culturale Puglia in Rosè e realizzato in collaborazione con la Pinacoteca ‘C. Giacquinto’ di Bari, si propone di valorizzare i patrimoni artistici e gastronomici pugliesi attraverso eventi che combinano cultura, degustazioni e creatività.

All’incontro con la stampa saranno presenti l’assessore regionale all’Agricoltura, Donato Pentassuglia, il consigliere regionale Francesco Paolicelli, presidente della IV Commissione regionale Sviluppo Economico, Micaela Paparella, consigliera della Città Metropolitana di Bari con delega alla Pianificazione Territoriale, Tutela del Paesaggio e valorizzazione della Pinacoteca, e Lucia Nettis, presidente dell’associazione Puglia in Rosè.

Al termine della conferenza stampa è previsto un brindisi in vista delle imminenti festività natalizie, un’occasione per assaporare simbolicamente i prodotti d’eccellenza del territorio e celebrare la cultura pugliese.

Il ciclo ‘Orizzonti Condivisi’ promette di essere un percorso che unisce arte, gusto e tradizione, offrendo ai visitatori esperienze uniche di scoperta e degustazione nel cuore della città di Bari.