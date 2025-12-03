Bari si prepara al Natale 2025/26: al via allestimenti luminosi e partenariati pubblico-privati

BARI – Proseguono i preparativi per gli allestimenti natalizi delle strade, dei giardini e delle piazze della città. Oltre agli interventi promossi direttamente dal Comune e dai cinque Municipi, sono in fase di completamento anche le installazioni realizzate grazie a sponsorizzazioni private, in linea con quanto deliberato dalla giunta comunale e con il Regolamento comunale vigente.

Anche per questo Natale, l’amministrazione punta su partenariati pubblico-privati, coinvolgendo sponsor interessati a contribuire alla crescita della visibilità e dell’attrattività della città. Questa sinergia rientra nell’applicazione del principio di sussidiarietà orizzontale sancito dall’articolo 118 della Costituzione, con l’obiettivo di integrare risorse private nella realizzazione di attività di interesse generale.

Tra gli allestimenti in fase di completamento o già realizzati ci sono le nove colonne luminose tridimensionali in via Sparano, sponsorizzate da Acmei e Paulicelli, con permanenza fino al 28 febbraio 2026. Go Up srl ha installato una struttura luminosa a forma di aeroplano sul marciapiede antistante il Teatro Petruzzelli, tra via Salvatore Cognetti e corso Cavour, mentre I Monelli srl ha posizionato una struttura luminosa a forma di sfera sempre davanti al Teatro Petruzzelli, tra via Alberto Sordi e corso Cavour; entrambi gli allestimenti resteranno fino al 20 febbraio 2026. Confindustria Bari Bat e Ance Bari Bat hanno realizzato un allestimento natalizio di 7x4 metri con piante, arbusti e luci in largo Candida e Ave Maria Stella, visibile fino al 12 gennaio 2026. Arpal e Dirello hanno invece curato il “Giardino Natalizio” in piazza del Ferrarese con alberi, piante, pergola e videomapping natalizio sulla facciata dell’ex Mercato del Pesce.

Inoltre, la giunta ha approvato la proposta spontanea di sponsorizzazione della società Giuseppe Tanzi & Figli Di Marcello Tanzi S.a.s., che prevede la fornitura di un albero di Natale addobbato nella Sala Matrimoni della sede centrale dei Servizi demografici, Elettorali e Statistici in largo Fraccacreta.

Gli allestimenti si aggiungono alle iniziative promosse dal Comune e dai Municipi, con l’obiettivo di rendere Bari ancora più attrattiva durante le festività, valorizzando al contempo il coinvolgimento di aziende e realtà private nel promuovere eventi e decorazioni di qualità.