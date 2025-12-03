Molfetta, Glam Party con CityModa e Fracomina: stile e bellezza per le festività

MOLFETTA - CityModa e Fracomina presentano il, un evento dedicato al mondo femminile in programma giovedì 4 dicembre 2025, dalle 17:00 alle 20:00, presso lo store di Molfetta. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di accompagnare le clienti nella scelta del look perfetto per le festività e valorizzare la partnership tra i due brand, orientata a esperienze personalizzate e servizi di qualità.

Durante il Glam Party, le partecipanti potranno vivere un percorso di consulenza individuale di armocromia e make-up, della durata di 20 minuti, pensato per esaltare i tratti personali e guidare nella selezione del look ideale per le serate natalizie. Particolare attenzione sarà dedicata alla scelta della tonalità di rossetto rosso più adatta, simbolo dell’eleganza delle feste.

L’esperienza si completa con una serie di attenzioni dedicate alle clienti, tra cui una tote bag firmata Fracomina in omaggio. L’evento offrirà anche momenti di relax e cocktail, in un’atmosfera accogliente e dinamica pensata per rendere la visita piacevole e coinvolgente.

L’ingresso è gratuito, ma la partecipazione richiede la registrazione attraverso Eventbrite al link: https://www.eventbrite.it/e/glam-party-citymoda-for-fracomina-molfetta-tickets-1975809857471?aff=telebari5.

Un’occasione imperdibile per vivere un vero e proprio percorso di stile e bellezza, preparandosi al meglio per le festività natalizie con consigli personalizzati e momenti di intrattenimento all’interno dello store CityModa di Molfetta.