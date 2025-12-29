Bari, successo per la diciassettesima edizione del Meeting del Volontariato: oltre 2000 visitatori e grande coinvolgimento della città

BARI – Si è conclusa con numeri da record la diciassettesima edizione del Meeting del Volontariato, manifestazione organizzata dal Centro di Servizio al Volontariato San Nicola ETS che celebra ogni anno chi si impegna a favore degli altri. L’evento ha visto la partecipazione di 57 associazioni, 200 volontari, 6 istituti scolastici con 307 studenti e 17 docenti coinvolti, e più di 2000 visitatori.

Grazie alla collaborazione con l’Istituto Superiore Rosa Luxemburg di Acquaviva delle Fonti, 30 studenti hanno realizzato un reportage dell’evento, mentre Radio Panetti ha trasmesso in diretta web televisiva sui social, raccontando in tempo reale i lavori del Meeting.

«Devo ringraziare tutti coloro che si sono spesi per la buona riuscita di questa edizione – ha dichiarato Rosa Franco, presidente del CSV San Nicola ETS –. Ancora una volta i numeri dimostrano quanto la comunità apprezzi eventi in cui città e Terzo Settore si fondono. Quest’anno il tema scelto, la speranza, è stato affrontato con delicatezza e profondità grazie ai testimoni e agli esperti presenti».

Il Villaggio del Volontariato, allestito nello Spazio Murat, ha visto 54 associazioni impegnate su 19 postazioni, accogliendo migliaia di visitatori che hanno avuto la possibilità di confrontarsi sulle attività svolte sul territorio, con intrattenimento musicale a cura di Misspia dj.

Tra le novità, grande successo ha riscosso il “Meeting delle bambine e dei bambini”, un evento dedicato ai più piccoli che ha dato voce ai loro sogni e alle loro aspirazioni. Dall’arte teatrale, con lo spettacolo “Un Posto in Più”, alle interviste ai bambini curate da Antonio Stornaiolo, l’iniziativa ha offerto uno spazio unico per ascoltare direttamente la generazione futura. Particolarmente apprezzato è stato anche il Social Fest!, momento dedicato alle campagne di sensibilizzazione delle associazioni, con la partecipazione di realtà come Angeli in moto, Emergency Bari, Refugees Welcome Italia Ets Bari, Unicef Bari e molte altre.

«In questo Meeting abbiamo parlato di una speranza che non è attesa, ma azione – ha spiegato Alessandro Cobianchi, direttore del CSV San Nicola ETS –. Il volontariato non è una pratica di nicchia, ma una scelta di comunità. Solo così si può chiudere il cerchio della solidarietà e dell’ascolto reciproco».

Numerosi i relatori e testimoni che hanno arricchito l’edizione, tra cui Rosamaria Scorese, Antonietta Guerra, Giuseppe Gatti, Nadia Terranova, Francesca Mannocchi, oltre a docenti, giornalisti e professionisti del territorio.

Il Meeting si è svolto con il patrocinio del Comune di Bari, Csvnet, Forum del Terzo Settore, Università degli Studi Aldo Moro di Bari, Ordine dei Giornalisti della Puglia e Rai Puglia. Media partner TGR, main sponsor Assicurazione fpm Assimoco, con il contributo di Bppb, Coop Alleanza 3.0 e Garante dei diritti del minore del Consiglio Regionale della Puglia.