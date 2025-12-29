A Lucera debutta il progetto Kreo





Un appuntamento imperdibile per gli amanti della danza: sabato 17 gennaio 2026 il Cineteatro dell’Opera di Lucera ospita il debutto di KREO, un progetto innovativo dedicato alla valorizzazione del territorio e alla divulgazione culturale attraverso l’arte coreutica.

KREO è un format originale e multidisciplinare che unisce lezioni sul palcoscenico, interviste a maestri di prestigio, performance live di compagnie di danza e talk formativi con il coinvolgimento attivo delle scuole del territorio, creando un ponte tra formazione, spettacolo e pubblico.

Ospite d'eccezione della serata in programma a Lucera sarà Giuseppe Picone, étoile e maestro di fama mondiale. Nato a Napoli nel 1976, Picone è uno dei principali volti italiani della danza mondiale. Allievo della Scuola di Ballo del Teatro San Carlo e dell'Accademia Nazionale di Danza di Roma, a soli 17 anni entra nell’English National Ballet, interpretando i ruoli principali del repertorio classico, neoclassico e contemporaneo. A 21 anni diventa il primo italiano a entrare come solista nell’American Ballet Theatre. Dal 2016 al 2020 è stato direttore del Corpo di Ballo del San Carlo di Napoli; come coreografo ha firmato importanti produzioni tra cui Lo Schiaccianoci, Don Chisciotte e le coreografie de La Traviata con la regia del Maestro Zeffirelli all’Arena di Verona.

Il programma della serata prenderà il via alle ore 18.00 con una masterclass a numero chiuso, riservata ad allieve selezionate, tra cui danzatrici del territorio. Non mancherà un momento di confronto formativo con le direttrici delle scuole di danza presenti in sala. A seguire, Giuseppe Picone presenterà il suo libro autobiografico La mia vita a passi di danza (edito da Gremese), in un incontro aperto al pubblico, accompagnato da Floriana Rignanese. A chiudere la serata saranno le performance live delle compagnie Anam (Molise) e Soqquadro (Puglia), che offriranno al pubblico momenti di intensa emozione.

Il progetto KREO fa tappa a Lucera grazie alla collaborazione produttiva e visionaria, avviata due anni fa, tra il Cineteatro dell’Opera di Lucera, diretto da Gianni Finizio, e Roberto Procaccini, danzatore, maestro e coreografo pugliese, residente a Roma da 25 anni. Procaccini vanta numerose collaborazioni nel mondo della televisione, del cinema e del teatro ed è ideatore del concorso nazionale DanzainPuglia, giunto all’8ª edizione: il più grande evento di danza accademica del Sud Italia - nato grazie al supporto di Luigi Giannatempo, AD di Mercati di Città - che ha ospitato personalità come Carla Fracci, Laccio (coreografo di X Factor) e Rossella Brescia.

Le ultime due edizioni di DanzainPuglia si sono svolte proprio al Cineteatro dell’Opera di Lucera, dove si è consolidata una squadra vincente e altamente competente, dando vita a una collaborazione capace di arricchire e rafforzare il progetto artistico. Una partnership che sta trasformando il Cineteatro in un punto di riferimento sempre più ambizioso nel panorama della danza internazionale.

Alla luce dei risultati già ottenuti, la direzione artistica guarda con entusiasmo al futuro: l’obiettivo è rendere la danza una presenza stabile nelle prossime stagioni del Cineteatro, con proposte sempre più qualificate e di respiro internazionale.