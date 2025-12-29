Brindisi, sequestrati quintali di materiale pirotecnico illegale: un arresto e una denuncia

BRINDISI – I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Brindisi hanno arrestato un uomo di 42 anni per detenzione illegale di materiale esplodente. Nel garage della sua abitazione sono stati trovati, considerati altamente pericolosi. L’uomo è stato posto ai domiciliari. Il materiale sequestrato è stato successivamente fatto brillare dagli artificieri per garantire la sicurezza pubblica.

Un’operazione simile è stata condotta anche a Fasano, dove un 40enne è stato denunciato per la detenzione abusiva di circa 50 chili di materiale pirotecnico, tra cui ordigni artigianali. Anche in questo caso gli artificieri hanno provveduto alla messa in sicurezza e alla distruzione del materiale.

Le operazioni rientrano nelle attività di prevenzione e controllo delle forze dell’ordine per evitare incidenti e garantire la sicurezza, soprattutto in prossimità dei periodi festivi, quando l’uso improprio di fuochi d’artificio può comportare gravi rischi per persone e proprietà.