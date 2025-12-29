Furto in gioielleria nel centro di Ostuni: indagini in corso

OSTUNI – Furto ai danni di una gioielleria nel cuore del centro di Ostuni. Il colpo è stato messo a segno nella notte tra sabato e domenica scorsi, quando ignoti si sarebbero introdotti all’interno di un esercizio commerciale situato sulla centralissima viale Pola.

Secondo le prime ricostruzioni, i ladri avrebbero forzato l’accesso alla gioielleria, riuscendo a portare via diversa refurtiva. Al momento il valore del bottino è ancora in fase di quantificazione da parte del titolare dell’attività.

Sul posto sono intervenuti gli agenti del Commissariato di Ostuni, che hanno avviato le indagini per ricostruire con precisione la dinamica del furto e individuare i responsabili. Parte dell’attività investigativa è concentrata sull’analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti in zona, utili per identificare i malviventi e i loro eventuali complici.

Le autorità invitano chi avesse informazioni utili a contattare il Commissariato, mentre la cittadinanza resta in attesa di aggiornamenti sull’esito delle indagini.