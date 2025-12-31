Capodanno in Musica 2026: stasera su Canale 5 il concerto per festeggiare l’arrivo del nuovo anno

BARI - In diretta questa sera, 31 dicembre, dalle 21.20 circa su Canale 5, torna Capodanno in Musica, il tradizionale concerto che celebra l’arrivo del 2026. L’evento, trasmesso dal canale Mediaset, sarà condotto da Federica Panicucci insieme a Fabio Rovazzi e vedrà la partecipazione di numerosi artisti sul palco di Piazza della Libertà a Bari. Lo show sarà disponibile anche su Mediaset Infinity e trasmesso in simulcast su Radio 101 e Radio Norba.La serata offrirà una panoramica completa della musica italiana, con artisti affermati e giovani emergenti pronti a esibirsi con i loro più grandi successi. La regia dello spettacolo è affidata a Luigi Antonini. Tra i protagonisti attesi sul palco ci sarà Umberto Tozzi, che pochi giorni fa ha annunciato il suo nuovo progetto, il musical Gloria, tratto dalla celebre hit omonima, con debutto previsto il 23 ottobre 2026 al Teatro degli Arcimboldi di Milano e successivamente a Roma. Il casting è aperto sul sito www.gloriailmusical.it￼.Sul palco si esibirà anche Eddie Brock, pseudonimo di Edoardo Iasci, cantautore romano classe 1997, pronto al suo primo Sanremo in gara con il brano Avvoltoi. Lo scorso maggio ha pubblicato l’album di debutto Amarsi è la rivoluzione, contenente il singolo virale su TikTok Non è mica te, entrato nella Viral Top 50 Italia di Spotify. Sarah Toscano, vincitrice di Amici 2024, ha pubblicato lo scorso ottobre il disco d’esordio Met Gala, anticipato dai singoli Tacchi (fra le dita), Amarcord, Taki e Semplicemente. A novembre il brano Maledetto ti amo è entrato in rotazione radiofonica come quinto singolo estratto dall’album.Nel corso della serata si esibiranno anche The Kolors, reduci da un lungo tour in Italia e prossimi alla registrazione di un nuovo disco di inediti a otto anni di distanza da You, Baby K, fresca del successo estivo Follia mediterranea, e Raf, pronto alla sua quinta partecipazione al Festival di Sanremo con il brano Ora e per sempre, una canzone autobiografica che racconta una lunga storia d’amore. Completano il parterre artisti come Iva Zanicchi, Riccardo Fogli, Mietta, Mida, Federica Abbate, Tony Maiello, Alessio Bernabei, I Desideri, Petit, Mew, Young Hash, Vida Loca e Cioff.Capodanno in Musica 2026 si conferma così un appuntamento imperdibile per salutare il nuovo anno tra musica, grandi successi e ospiti d’eccezione.