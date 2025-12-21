Cassano delle Murge, esplosione distrugge un bancomat nella notte

CASSANO DELLE MURGE – Ancora un boato nella notte nel Barese: questa volta a essere preso di mira è stato un bancomat a Cassano delle Murge. Poco dopo le, un’esplosione ha devastato l’ATM dellain, svegliando i residenti della zona.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri e le squadre della sicurezza locale per i rilievi e per accertare l’entità dei danni. Al momento non risultano feriti, ma l’episodio conferma la ripresa dei raid contro gli sportelli automatici nella provincia barese.

Le indagini sono in corso per identificare i responsabili e chiarire le dinamiche dell’accaduto.