Natale in Musica: un viaggio tra gli standard dello swing





BARI - Lunedì 22 dicembre alle 20, nella parrocchia Sant’Andrea a Bari, per la rassegna “Natale in Musica”, realizzata con il contributo del Municipio II del comune di Bari, si terrà il concerto gratuito “Blue Christmas: Let’s swing!” con Serena Grittani in voce, Alberto Di Leone alla tromba, Bruno Montrone al pianoforte e Giampaolo Laurentaci al contrabbasso.Il concerto sarà dedicato ai grandi maestri che hanno segnato la storia dello swing: da Jerome Kern a George Gershwin, da Duke Ellington a Cole Porter e Irving Berlin, passando per altri autori che, con le loro melodie e strutture musicali, hanno fornito il repertorio su cui le orchestre swing e i grandi interpreti jazz hanno costruito uno stile diventato iconico.In programma ci saranno gli standard che hanno reso il jazz una forma d’arte senza tempo, per un evento che è insieme omaggio e riscoperta: un viaggio sonoro tra melodie immortali, improvvisazione e atmosfere swing.Protagonista di questo spettacolo musicale sarà un quartetto formato da figure di spicco della scena jazz pugliese: Serena Grittani, voce intensa e raffinata, capace di interpretare con sensibilità il repertorio swing e le grandi melodie del cinema; Alberto Di Leone, trombettista dal suono caldo e ricercato, attivo in numerosi progetti orchestrali e formazioni jazz; Bruno Montrone, tra i pianisti più apprezzati del territorio, noto per l’eleganza stilistica e la profonda conoscenza del linguaggio bebop; Giampaolo Laurentaci, contrabbassista solido e versatile, presenza costante in ensemble e rassegne dedicate al jazz classico. Insieme danno vita a un ensemble affiatato, capace di unire tecnica, gusto e una forte intesa musicale, attraversando con naturalezza le atmosfere più iconiche del jazz.: 371192904520.00 (ingresso libero)