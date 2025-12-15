Concerto di Natale 2025: musica e comunità alla Parrocchia di San Giuseppe

BARI - Domani, martedì 16 dicembre, alle ore 20:00, la Parrocchia di San Giuseppe, nel quartiere Madonnella, ospiterà il Concerto di Natale 2025 del coro e dell’orchestra della Scuola Secondaria di Primo Grado “Amedeo d’Aosta”. Un appuntamento atteso e sentito che, anche quest’anno, vedrà protagonisti gli studenti, pronti a regalare alla comunità una serata di musica, emozioni e condivisione.

Le voci e gli strumenti dei ragazzi daranno vita a un percorso musicale pensato per unire generazioni e sensibilità diverse, ricordando come la musica sappia creare legami profondi e rafforzare il senso di appartenenza. Il concerto rappresenta non solo un momento artistico, ma anche un’importante occasione educativa, frutto dell’impegno, della passione e del lavoro costante degli studenti e dei docenti.

La scuola invita famiglie, amici e cittadini a partecipare numerosi: l’applauso del pubblico sarà il riconoscimento più prezioso per i giovani musicisti, che si preparano a offrire un evento carico di significato e atmosfera natalizia.

Un ringraziamento speciale va a Madonnella Republic, da sempre vicina alle iniziative della scuola e del territorio, a testimonianza di quanto la collaborazione tra istituzioni scolastiche, famiglie e realtà locali sia fondamentale per costruire una comunità viva e solidale.

La magia del Natale passa anche attraverso la musica: l’appuntamento è per domani sera, per condividere insieme un momento di bellezza e partecipazione.