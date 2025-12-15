Crollo di intonaco alla Concattedrale di Ostuni: chiesa chiusa per sicurezza

OSTUNI - Parti d’intonaco sono crollate dal soffitto dellanei giorni scorsi, mentre la chiesa era chiusa al pubblico. Il cedimento ha interessato il transetto laterale della struttura.

Tra le possibili cause del crollo si ipotizzano infiltrazioni d’acqua che avrebbero indebolito le strutture. La Diocesi di Brindisi-Ostuni e la Sovrintendenza dei beni culturali sono state prontamente informate.

Nei giorni scorsi sono stati effettuati sopralluoghi per pianificare gli interventi necessari, mentre a breve saranno condotti rilievi tecnici più approfonditi per valutare lo stato complessivo del soffitto.

Per motivi di sicurezza, la Concattedrale resterà chiusa ai fedeli e ai visitatori fino al completamento dei lavori di messa in sicurezza. La riapertura sarà possibile solo al termine degli interventi.