Salento, avvistato un pesce scorpione nei mari di Ugento

UGENTO - Un pesce alieno è stato avvistato nei mari del Salento: a segnalarlo sui social è stato il naturalista. L’esemplare di, noto anche come pesce leone, è stato catturato nella rete di un pescatore locale a circa 50 metri di profondità al largo di

Si tratta del secondo avvistamento negli ultimi mesi: un altro esemplare era stato individuato ad agosto nelle acque di Santa Caterina, marina di Nardò. Il pesce scorpione appartiene alla famiglia Scorpaenidae ed è originario dell’Oceano Indiano e del Mar Rosso.

La specie è pericolosa per l’uomo, poiché è dotata di numerosi aculei collegati a ghiandole velenifere che secernono tossine, in grado di provocare dolore intenso e, in alcuni casi, complicazioni più gravi. Gli esperti invitano pertanto a prestare massima attenzione in caso di avvistamento o cattura accidentale.