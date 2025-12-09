Corato, 15enne investito da bici elettrica esce dal coma: resta da valutare il recupero

CORATO - È uscito dal coma ilinvestito da una bici elettrica la sera del. Il ragazzo, ricoverato inall’ospedale, è stato estubato e risponde alle sollecitazioni dei medici. Rimane ancora da capire se il giovane potrà recuperare senza conseguenze.

Intanto, il 38enne che lo ha investito potrebbe essere denunciato per lesioni gravi. I Carabinieri hanno ricostruito la dinamica dell’incidente, avvenuto tra via Luisa Piccarreta e piazza Di Vagno, e hanno sequestrato sia la ebike dell’uomo sia il monopattino sul quale circolava la vittima.

La comunità locale segue con apprensione l’evolversi delle condizioni del ragazzo e gli sviluppi dell’inchiesta.