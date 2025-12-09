Bitonto, parte il Magico Natale 2025: al via il Villaggio di Babbo Natale e il grande albero di piazza Cavour

BITONTO – È ufficialmente iniziato ila Bitonto. L’inaugurazione dele l’accensione del grandehanno dato il via al ricco calendario di eventi natalizi che accompagnerà la città fino al

La serata di apertura ha visto esibirsi il coro gospel “The Smile Choir” e il comico Renato Ciardo, che ha intrattenuto il pubblico con le sue parodie in dialetto barese, tra cui il nuovo personaggio di Michele Ciungomma, versione locale del cantante canadese Michael Bublè.

Nei prossimi giorni sono previsti numerosi appuntamenti: dal 10 al 24 dicembre il mercatino dell’artigianato in piazza Padre Pio, a cura di Upsa Confartigianato Bitonto, mentre l’11 dicembre spazio alla solidarietà con la quarta edizione del Festival Avis, organizzato dalla sezione cittadina dell’Associazione Volontari Italiani del Sangue.

Tra le novità di quest’anno, le proiezioni di film per bambini in piazza, con il primo appuntamento il 12 dicembre dedicato al film d’animazione The Grinch. Sempre il 12 dicembre prenderà il via il “Percorso della tradizione”, con degustazioni di prodotti tipici nel centro storico e, a Palombaio, l’iniziativa “Aspettando Santa Lucia”, a cura dell’associazione Famiglia Bertoniana – Odv.

Il 13 dicembre saranno celebrati i festeggiamenti di Santa Lucia, con eventi a Mariotto organizzati dall’associazione culturale “Mariotto territorio e società” e a Bitonto, a cura dell’associazione “Re Pambanelle”.

«Abbiamo inaugurato un periodo ricco di appuntamenti natalizi, con eventi straordinari pensati per tutti: bambini, famiglie, giovani e adulti – commenta il sindaco Francesco Paolo Ricci -. Sarà un mese in cui ciascuno potrà divertirsi, vivere momenti sereni e riscoprire la bellezza delle nostre strade e della nostra città. Avremo proiezioni in piazza, iniziative solidali come le donazioni a Casa Jacopo, e i tanti presepi allestiti nelle parrocchie, senza dimenticare il tradizionale presepe di Palombaio. Un calendario ricco, che unisce attività per i più piccoli, appuntamenti culturali e iniziative dedicate al sociale, rafforzando il senso di comunità e di appartenenza».

Tutti gli eventi saranno gratuiti. Il programma completo è consultabile sul sito Bitontoeventi.it e sulle relative pagine Facebook e Instagram.