Corriere sequestrato sulla Statale 16: banditi armati in azione tra Barletta e Trani

BARLETTA - Paura sulla Statale 16, tra Barletta e Trani, dove un corriere di una ditta di spedizioni è stato bloccato da un commando composto da quattro banditi armati e con il volto coperto. Il gruppo criminale ha affiancato il furgone mentre era in marcia, costringendo il dipendente a fermarsi.

Secondo una prima ricostruzione, i malviventi hanno obbligato il corriere a scendere dal mezzo e a salire nella loro auto. L’uomo è stato tenuto sotto sequestro per circa due ore, mentre i banditi si impossessavano del furgone e dell’intero carico.

Il lavoratore è stato poi abbandonato nelle campagne nei pressi di Canosa di Puglia. Nonostante il forte shock, non ha riportato ferite. A soccorrerlo è stata la Polizia, che ha avviato le indagini per rintracciare il mezzo e individuare la banda responsabile del colpo.

Il furgone e la merce trasportata risultano al momento scomparsi. Gli investigatori stanno acquisendo le immagini delle videocamere lungo il tragitto e verificando eventuali precedenti analoghi per risalire agli autori dell’assalto.