Taranto, crolla un balcone in via Oberdan: feriti un 76enne e un tecnico

TARANTO - Momenti di paura nel pomeriggio a Taranto, in via Oberdan, all’angolo con via Pisanelli, dove il balcone di un appartamento al secondo piano è improvvisamente crollato. Due persone – il proprietario dell’abitazione, un uomo di 76 anni, e il tecnico della caldaia – sono precipitate nel vuoto riportando diverse ferite.

Entrambi sono stati soccorsi dal personale del 118 e trasportati al pronto soccorso dell’ospedale Santissima Annunziata. Secondo le prime valutazioni mediche, non sarebbero in pericolo di vita. Al momento del cedimento, in casa era presente anche la moglie dell’anziano, rimasta fortunatamente illesa.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco per mettere in sicurezza l’area e verificare la stabilità dell’edificio, insieme alla Polizia che ha avviato i rilievi. Ancora da accertare le cause del crollo: gli inquirenti stanno valutando eventuali criticità strutturali e ricostruendo la dinamica dell’accaduto.