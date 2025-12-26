“Cose dell’altro mondo” in scena a Maglie: tra comicità e riflessione sul progresso

MAGLIE – Un viaggio teatrale sospeso tra ironia e inquietudine, capace di far sorridere e riflettere allo stesso tempo. Va in scena domani e domenica 28 dicembre, al teatro della Corte de’ Miracoli di Maglie, lo spettacolo “Cose dell’altro mondo”, inserito nella rassegna “Per voce sola”. Le rappresentazioni sono in programma domani alle 20.45 e domenica alle 17.15.

Lo spettacolo, scritto e interpretato da Massimo Giordano, è un racconto “malin-comico” ispirato a un fatto di cronaca realmente accaduto nel secolo scorso. Un monologo che alterna leggerezza e profondità, dove la risata arriva improvvisa ma lascia subito spazio a un senso di vuoto e di interrogativi. Perché, come suggerisce la narrazione, ridere e commuoversi possono essere due facce della stessa emozione.

La storia prende avvio nel 1925, quando una misteriosa malattia, l’encefalite letargica, fa sprofondare un uomo in un sonno comatoso che dura oltre un anno. Al suo risveglio, l’uomo afferma di aver viaggiato nel futuro e di aver vissuto esattamente cent’anni dopo. I medici non gli credono, attribuendo le sue visioni agli effetti della patologia. Eppure il protagonista racconta con precisione eventi che, per i suoi contemporanei, sono impossibili da verificare, ma che per lo spettatore di oggi diventano sorprendentemente riconoscibili.

Attraverso una narrazione che indossa i panni della comicità per attenuare la durezza della realtà, lo spettacolo pone una domanda centrale: siamo davvero progrediti o stiamo vivendo un’involuzione?

Il biglietto d’ingresso costa 12 euro. È possibile acquistarlo in prevendita online su diyticket.it. Per informazioni e prenotazioni sono disponibili i numeri 391 3119716 e 328 0410603.