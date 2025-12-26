Natale di solidarietà a Bari, Decaro con la Comunità di Sant’Egidio: “Il Natale è di tutti”

BARI – Antonio Decaro, presidente eletto della Regione Puglia, ha trascorso il giorno di Natale insieme agli ospiti della Comunità di Sant’Egidio a Bari, partecipando al tradizionale pranzo solidale organizzato per le persone più fragili. L’iniziativa si è svolta nella chiesa del Gesù, dove sono state accolte circa 120 persone tra migranti, rifugiati, senza fissa dimora e famiglie in difficoltà.

Decaro ha ringraziato i circa 90 volontari impegnati nell’organizzazione e nel servizio: «Il Natale è di tutti, soprattutto di chi è solo, di chi ha bisogno della nostra comunità», ha dichiarato, sottolineando il valore dell’impegno solidale e della vicinanza a chi vive situazioni di disagio.

Al termine della giornata, il presidente eletto ha affidato ai social un messaggio di auguri rivolto ai pugliesi che non sono riusciti a rientrare a casa per le festività, ma anche a coloro che, per farlo, hanno dovuto affrontare spese elevate. «Tornare è un diritto, non un lusso», ha scritto Decaro, ribadendo l’importanza di garantire a tutti la possibilità di riabbracciare i propri affetti, soprattutto nei momenti più significativi dell’anno.

Un Natale all’insegna della solidarietà e dell’inclusione, che ha visto istituzioni e volontari uniti nel segno dell’attenzione verso i più fragili.