Da materiale elettorale a coriandoli, Paolicelli: "A Putignano il riciclo diventa simbolo di tradizione e gioia per i più piccoli

BARI - Questa mattina il consigliere regionale Francesco Paolicelli ha consegnato il materiale cartaceo avanzato dalla campagna elettorale al signor Vincenzo, storico bottegaio putignanese di 76 anni, custode di un mestiere antico: trasformare scarti di giornali, libri e cartoncini in coriandoli artigianali per il Carnevale e per il divertimento dei più piccoli.“Un gesto che ha il sapore della tradizione, dell’economia circolare e di una politica che sceglie di dare il buon esempio nei fatti del quotidiano. È importante dare il buon esempio”, afferma Paolicelli, “il materiale elettorale inutilizzato non doveva diventare rifiuto. Consegnarlo a Vincenzo significa scegliere il riuso, sostenere un’arte antica e contribuire a qualcosa che farà sorridere tanti bambini durante una delle feste più identitarie della nostra regione”.“Nella sua piccola bottega, - racconta il consigliere - il signor Vincenzo continua a lavorare con una fustellatrice storica, trasformando ciò che altri considererebbero scarto in piccoli cerchi di colore che diventano gioia, festa e tradizione popolare. Da anni tramanda un sapere che rischia di scomparire, ma che continua a vivere grazie alla sua dedizione quotidiana”.“Ogni coriandolo racconta una storia”, dice Vincenzo. “Sapere che il materiale elettorale diventa un sorriso per i bambini… questo sì che mi rende felice”.“Il Carnevale di Putignano, il più antico d’Europa, si fonda anche sul lavoro silenzioso e prezioso di artigiani come lui, custodi dell’identità culturale del territorio”, conclude Paolicelli.