Arti visive e poesia contemporanea nell'evento di Al Nour





TRIGGIANO - Domenica 7 dicembre nel Palazzo del Mutilato, dalle 18, l’associazione Al Nour, diretta da Angela Cataldo, all’interno del festival “Ya Salam” sarà proposto un doppio evento con la digital performance “Anatomica.exe” di Veronica Liuzzi ed “Epifania poetica” a cura di Via Alfieri. Primo momento sarà lo spettacolo, realizzato con il contributo della Regione Puglia, che mette insieme danza contemporanea con un ambiente sonoro plastico e sensuale, una scenografia digitale che espande la percezione dello spazio e del corpo, rendendo visibile l’invisibile, “Anatomica.exe” di e con Veronica Liuzzi e Francesco Paolo Casola (una produzione Limpa) è una performance digitale che indaga la fusione tra corpo e tecnologia, mettendo in scena il dilemma di una corporeità osservata, misurata, ingegnerizzata. La danzatrice si muove all'interno di grandi pannelli geometrici che la frammentano e la ricompongono: un corpo analizzato, ridotto a dati, reso oggetto di protocolli che ne regolano il movimento. La geometria diventa anatomia, il codice sostituisce il battito. La musica accompagna questo processo di disumanizzazione. Il corpo reagisce: frammenta il codice, si riappropria della propria fragilità come fonte di potenza. L'osservatore è trascinato dentro questa metamorfosi, chiamato a riflettere sul confine tra umanità e ingegneria, sulla vulnerabilità come forma di resistenza.Veronica Liuzzi è un’artista multimediale italiana nata nel 1989 nella provincia di Taranto. La sua ricerca si muove tra arti visive e nuovi media, con una particolare attenzione all’interazione tra corpo, spazio e tecnologie digitali. La sua formazione e il suo percorso creativo l’hanno portata a sviluppare un linguaggio che unisce performance, scenografie digitali e sperimentazioni tecnologiche. Liuzzi lavora con strumenti come il projection mapping, gli ologrammi, il coding e l’arte generativa, creando ambienti immersivi e opere che riflettono sul rapporto tra uomo e tecnologia. Le sue produzioni spaziano dalle performance multimediali agli spettacoli, dalle scenografie digitali ai progetti artistici che indagano la percezione e la trasformazione dello spazio attraverso la luce e il suono.A seguire, dalle 19.30 circa saranno proposte la presentazione e la lettura dei libri editi da Via Alfieri, con la partecipazione degli autori A.10 che leggerà “Il porto tra il crepuscolo e l’aurora”; Marco Leone con “Margherita”: l’open mic a cura di Altavoz, collettivo impegnato nella diffusione della poesia contemporanea. L’iniziativa vuole essere un ponte tra cultura e solidarietà, unendo la forza della poesia e delle arti alla causa palestinese, in un contesto di condivisione e partecipazione.Palazzo del Mutilato – Largo Fraccacreta – Bari: 3510424370: 18.00