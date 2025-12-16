De Santis (Pd Puglia): “Salario minimo, la Consulta boccia il Governo. La Puglia dà l’esempio all’Italia”

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 188, ha dichiarato inammissibile il ricorso del Governo contro la legge della Regione Puglia che stabilisce una soglia retributiva minima di 9 euro l’ora negli appalti pubblici.

Secondo De Santis (PD Puglia), la decisione conferma la legittimità di una norma che tutela i lavoratori e smonta le ragioni politiche e propagandistiche del Governo Meloni: “La Consulta certifica ciò che sosteniamo da tempo: il Governo ha tentato di bloccare una legge giusta e utile solo per motivi ideologici. La sentenza dimostra che si può intervenire nel rispetto della Costituzione quando c’è volontà politica”.

De Santis sottolinea inoltre l’importanza di garantire salari dignitosi e di combattere il dumping salariale nei contratti pubblici: “Il lavoro non è un costo da comprimere, ma il fondamento della nostra Repubblica. Il Partito Democratico continuerà a battersi per salari giusti, contratti dignitosi e stop al lavoro povero. La Consulta oggi ha dato una risposta chiara: ora tocca alla politica fare il resto”.