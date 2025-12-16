San Giovanni Rotondo, attenzione alla truffa online: falsi messaggi a nome dei frati del Santuario di Padre Pio

SAN GIOVANNI ROTONDO – I frati del Santuario di Padre Pio hanno lanciato un allarme sui rischi legati a una truffa che circola online, utilizzando il loro nome per promuovere presunti rimedi miracolosi.

Il messaggio incriminato promette di curare le articolazioni in 30 giorni, attribuendo al Santuario una “ricetta segreta” appena rivelata. Secondo i frati, si tratta di un’iniziativa completamente falsa, priva di qualsiasi legame con la comunità religiosa o con i prodotti da essa eventualmente commercializzati.

I frati hanno precisato di non essere in alcun modo coinvolti nella diffusione del messaggio né nella vendita dei presunti rimedi terapeutici e hanno annunciato la volontà di tutelarsi legalmente per evitare di essere coinvolti in eventuali procedimenti penali legati alla truffa.

Le autorità consigliano agli utenti di prestare attenzione a comunicazioni sospette, di non cliccare su link non verificati e di diffidare da chi promette risultati miracolosi senza alcuna base scientifica. La prudenza e la verifica delle fonti restano gli strumenti principali per proteggersi da truffe online di questo tipo.