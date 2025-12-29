Domani Bitonto in marcia per ricordare Anna Rosa Tarantino, vittima innocente di mafia

BITONTO – Domani, martedì 30 dicembre 2025, Bitonto ricorderà Anna Rosa Tarantino, vittima innocente di mafia, uccisa otto anni fa in un vicolo del centro antico della città da colpi sparati durante uno scontro a fuoco tra clan criminali rivali.Lo farà con la “Marcia cittadina della memoria”, organizzata dall’Amministrazione Comunale e dal Presidio di Bitonto dell’associazione “Libera. Associazioni, nomi e numeri contro le mafie” per ricordare la signora Anna Rosa e per rinnovare l’impegno collettivo per la giustizia, la verità e la legalità contro ogni forma di violenza e criminalità.Un cammino di memoria e impegno civile nel cuore del centro antico, che vedrà la partecipazione di tutte le scuole del territorio, delle associazioni locali e di tutti i cittadini. Con loro anche i rappresentanti delle forze dell'ordine, della Giunta e del Consiglio comunale.Il raduno è fissato alle ore 16:30 in piazza Caduti del Terrorismo a pochi passi dal luogo in cui la povera Anna Rosa Tarantino trovò la morte.Al termine della marcia, alle ore 18:30, nella Cattedrale sarà celebrata una Santa Messa in suffragio di Anna Rosa Tarantino, presieduta dal parroco rettore, don Marino Cutrone.“Sono trascorsi otto anni da quel tragico 30 dicembre 2017 e la memoria di Anna Rosa Tarantino è quanto mai viva in tutti noi. Il ricordo di quanto avvenuto quella mattina è preziosa occasione di impegno civile per la nostra comunità, chiamata a testimoniare la propria incondizionata condanna di ogni forma di violenza, criminalità e illegalità. Camminare insieme nel nome di Anna Rosa ci rende, pertanto, partecipi di un rinnovato impegno per l’affermazione della democrazia e della legalità”. Così il sindaco Francesco Paolo Ricci, che invita tutti i cittadini di Bitonto, Mariotto e Palombaio a partecipare alla marcia.