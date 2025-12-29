Alberobello, CRIÒUS si avvia alla conclusione con il concerto “A me stesso” di Angelo Saverio

ALBEROBELLO - Volge al termine La Regia di CRIÒUS, l’anteprima del festival promosso da Chianche di Carta con il patrocinio del Comune di Alberobello, che per oltre un mese ha animato Casa Alberobello con arte visiva, satira, musica e nuovi linguaggi contemporanei.«La Regia di CRIÒUS ha rappresentato un esempio virtuoso di progettazione culturale condivisa, capace di mettere in relazione arti diverse e pubblici differenti – dichiara l’Assessora alla Cultura e alle Manifestazioni del Comune di Alberobello, Valeria Sabatelli –. La chiusura con il concerto di Angelo Saverio restituisce pienamente il senso di questo percorso: un’esperienza culturale intensa, accessibile e di qualità, che rafforza il ruolo di Alberobello come luogo di produzione e non solo di fruizione culturale».A chiudere la rassegna sarà “A me stesso”, il concerto stoico-poetico del cantautore Angelo Saverio, in programma sabato 4 gennaio alle ore 19.00 presso Casa Alberobello (Largo Martellotta).Il live, pensato in dialogo con le opere del vignettista Giuseppe Inciardi, rende omaggio all’intero arco espressivo dell’autore di Castellaneta. Le poesie cantate di Angelo Saverio attingono al patrimonio folclorico popolare e si intrecciano a composizioni originali, dando voce a nostalgie intime, archetipi sacri e profani e a una profonda esplorazione dell’interiorità.Un appuntamento che sintetizza lo spirito di CRIÒUS: un percorso culturale condiviso, capace di unire discipline e sensibilità diverse, valorizzando Alberobello non solo come luogo iconico, ma come spazio vivo di sperimentazione artistica.