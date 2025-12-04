Ecco a voi Miss Baiet



Laura Leuzzi e il successo di Miss Baiet che vanta migliaia di visualizzazioni. Una creatrice di contenuti che incanta e ispira migliaia di persone in Italia e all’estero.





ILARIA SOLAZZO - Laura Leuzzi, autrice, insegnante in UK e creatrice di Miss Baiet, è una delle personalità più seguite nel panorama digitale. Con il suo canale YouTube, che conta migliaia di iscritti, Laura ha saputo conquistare il cuore di un pubblico vasto e diversificato, tanto in Italia quanto all'estero. La sua capacità di combinare intrattenimento, educazione e creatività l’ha resa una delle figure più amate e influenti nel mondo dei contenuti per bambini e famiglie.





Un Canale YouTube di successo





Miss Baiet non è solo un semplice canale YouTube: è diventato un vero e proprio punto di riferimento per le famiglie che cercano contenuti positivi e stimolanti per i propri figli. La popolarità di Laura cresce ogni giorno grazie a una formula che mixa intrattenimento, giochi, tutorial creativi e messaggi educativi. Con una personalità solare e accessibile, Laura riesce a parlare ai suoi fan in modo autentico, creando un legame profondo con il suo pubblico.

Quello che ha reso il canale così amato è la capacità di Laura di trattare tematiche importanti con leggerezza e allegria. I suoi video, che spaziano tra storie di fantasia, attività manuali e riflessioni educative, sono diventati un appuntamento fisso per tanti bambini e genitori. E non è solo in Italia che il suo successo è evidente: Miss Baiet ha conquistato anche una fetta significativa di pubblico internazionale, grazie alla sua visibilità e alla sua capacità di superare i confini linguistici.





La Creatività e la Passione Dietro Miss Baiet





La forza di Miss Baiet risiede nella sua creatività. Laura non si limita a produrre contenuti video, ma coinvolge attivamente il suo pubblico in attività pratiche e giochi che stimolano la fantasia e l'apprendimento. Questo approccio ha reso il canale un luogo sicuro e divertente dove i più giovani possono crescere, imparare e divertirsi allo stesso tempo.

In ogni video, Laura trasmette non solo la sua passione per il mondo digitale, ma anche un messaggio di positività e inclusione. La sua attenzione alla costruzione di una comunità di follower sempre più affiatata dimostra il suo impegno nel portare contenuti che fanno crescere i bambini, incoraggiandoli a essere creativi e curiosi.





Un Canale che Unisce Cultura e Divertimento





Una delle chiavi del successo di Miss Baiet è proprio la sua capacità di fondere cultura e divertimento. Laura è riuscita a creare un equilibrio perfetto tra contenuti educativi e momenti di puro intrattenimento. Ogni video diventa così un'occasione per apprendere qualcosa di nuovo, sia che si tratti di un’attività manuale, una storia divertente, o una riflessione più profonda su valori importanti come l’amicizia, la gentilezza e la solidarietà. Ogni video e' studiato seguendo il curriculum nazionale accademico inglese della scuola primaria e questo assicura che ci sia della didattica in ogni contenuto persino nelle canzoni.





Musica e apprendimento: "Days of the week"





Accanto ai contenuti video, Laura ha ampliato Miss Baiet con la musica.

Ha pubblicato la canzone Days of the week, realizzata insieme a Luigi Petrazzuolo e Paolo Seccia (suo marito), disponibile su tutte le piattaforme musicali, tra cui Spotify e Apple Music. Il brano, un rap educativo in italiano, aiuta i bambini a imparare i giorni della settimana con ritmo, energia e divertimento..





L'Intervista





Abbiamo avuto il piacere - oggi - di intervistare Laura Leuzzi, creatrice di Miss Baiet, per capire meglio la sua visione e il segreto del suo successo.





D. Laura, come è nato il canale YouTube "Miss Baiet"?





R. Miss Baiet è nato semplicemente guardando una grande Youtuber americana, che con la sua idea è riuscita a coinvolgere milioni di famiglie e aiutarle ad intrattenere i loro bambini insegnando loro qualcosa di essenziale: a partire dal linguaggio, passando dall'alfabeto e cosi via. In Italia non c'era nulla di simile e così ho pensato di creare qualcosa io. I genitori informati e consapevoli sanno benissimo che dovremmo limitare il tempo in cui lasciamo i nostri piccoli davanti agli schermi e quindi ho voluto creare contenuti didattici cosi che le famiglie non si sentissero in colpa ogni volta che devono lavare i piatti o mettere i panni a lavare perché i loro bambini stanno imparando qualcosa. All’inizio, non avrei mai immaginato che sarebbe diventato un punto di riferimento così grande, ma sono felice che sia apprezzato da così tanti.





D. Qual è stato l’aspetto più gratificante del suo lavoro online?





R. Il feedback che ricevo dai miei follower è sicuramente la parte più gratificante. Ricevere messaggi da famiglie che si sentono più unite dopo aver visto un mio video, o da bambini che si sentono ispirati a creare e imparare, è ciò che mi motiva ogni giorno a fare meglio.





D. Come affronta la responsabilità di essere un modello per così tanti giovani?





R. È una grande responsabilità, e la prendo molto seriamente. So che quello che dico e faccio ha un impatto, quindi cerco sempre di essere autentica, positiva e di trasmettere valori che spero possano essere utili nella crescita dei più giovani. Cerco di essere un buon esempio, ma anche di imparare dai miei errori e migliorare.





D. Il suo canale è seguito anche all’estero. Come ha vissuto questo successo internazionale?





R. È incredibile! Non mi aspettavo un così grande seguito fuori dall’Italia, ci sono persone che mi vedono dall'India o dal Canada e sono davvero felice che i miei contenuti siano apprezzati anche in altri Paesi. È stimolante sapere che ciò che faccio può raggiungere bambini e famiglie di diverse culture e che c’è un linguaggio universale che ci unisce, fatto di creatività e valori positivi.





D. Cosa ha in mente per il futuro di Miss Baiet?





R. Ora che sono un'insegnante in tirocinio e quindi vivo da vicino la didattica, vorrei creare contenuti mirati per le scuole, cosi che possa aiutare bambini anche più grandi (range 7/10 anni) a fare i compiti a casa o a reiterare ciò che gli viene insegnato a scuola sotto forma di divertimento. Le mie vere lezioni sono uno spasso, i bambini si divertono e non vedono l'ora che io insegni loro qualcosa: vorrei che questa esperienza che io vivo ogni giorno possa arrivare a quanti più bambini possibile perché si può davvero imparare divertendosi ed è per questo che ho scelto proprio questa frase come slogan.





In un mondo che corre veloce, dove la tecnologia e i social media sembrano dettare legge, Laura Leuzzi ci ricorda che la magia dell'autenticità e della passione per ciò che si fa è sempre il motore più potente. Con il suo canale Miss Baiet, Laura ha trovato la formula perfetta per coniugare divertimento e educazione, facendo crescere una comunità di giovani pronti a sognare, imparare e creare.





E come un fiore che sboccia nel giardino digitale, Miss Baiet continua a crescere, coltivando sogni e ispirando cuori. Il viaggio di Laura Leuzzi è appena iniziato, e il suo impatto continuerà a fiorire, travolgendo il mondo con un’onda di creatività, gentilezza e divertimento.