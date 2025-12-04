Carovigno ha presentato il nuovo servizio di igiene urbana affidato a Gial srl



Illustrati in conferenza stampa risultati, novità e calendari della raccolta differenziata





CAROVIGNO (BR) - È stato presentato ufficialmente giovedì 4 dicembre alle ore 10.30, nell’aula consiliare del Comune di Carovigno, il nuovo servizio di igiene urbana affidato a Gial srl. L’azienda, operativa sul territorio già dal 1° ottobre, aveva registrato ottime performance nei primi due mesi di attività, raggiungendo nel mese di novembre la percentuale record dell’80,57% di raccolta differenziata.





Nel corso della conferenza stampa erano stati illustrati i nuovi calendari di raccolta per le utenze domestiche e per le utenze non domestiche, calendari destinati ad entrare in vigore nelle settimane successive previa comunicazione istituzionale.





Tra le novità anticipate, era stato confermato un servizio aggiuntivo per le famiglie con bambini fino a 3 anni e per quelle con disabili o anziani con esigenze particolari: a loro era stato infatti riservato un giorno ulteriore per il ritiro di pannolini e pannoloni, oltre a quello già previsto e oltre al giorno dedicato al non riciclabile.





Per le attività commerciali erano stati potenziati i servizi con nuove frequenze di ritiro:

- l’organico veniva raccolto tutti i giorni dal lunedì al sabato nel periodo invernale e anche la domenica durante il periodo estivo;

- i cartoni venivano ritirati quattro volte a settimana durante tutto l’anno;

- il vetro veniva raccolto due volte a settimana in inverno e tre volte a settimana in estate;

- plastica e metalli venivano ritirati due volte a settimana in inverno e tre volte a settimana in estate.





Un ruolo centrale nel nuovo servizio era stato attribuito al Centro Comunale di Raccolta, in via Santa Sabina 105, che aveva esteso il proprio orario di apertura anche al pomeriggio. Il CCR era aperto dal lunedì al sabato dalle 7.00 alle 13.20 e dalle 15.00 alle 17.00. Nel periodo invernale restava chiuso la domenica, mentre dal 1° giugno al 30 settembre era aperto dalle 7.00 alle 13.20.





Alla cittadinanza erano stati inoltre distribuiti due strumenti informativi fondamentali: la "Guida alla Raccolta", contenente i princìpi base della raccolta differenziata e le tipologie di rifiuti, e il "Rifiutologo", un vademecum pratico per il corretto conferimento dei principali oggetti di uso quotidiano.





"Siamo stati ben lieti, come amministrazione, di aver potuto avviare per la prima volta dall'inizio il nuovo servizio di igiene urbana. Siamo partiti dalla scrittura del bando, cucito su misura sulle esigenze del territorio, fino all’affidamento alla Gial e all’avvio della fase operativa a ottobre. Ringrazio tutti gli addetti ai lavori e i cittadini per la collaborazione che ci ha già permesso di ottenere risultati notevoli" aveva dichiarato il sindaco di Carovigno, dott. Massimo Vittorio Lanzillotti.





"Siamo riusciti, in soli due mesi, ad aumentare in maniera significativa la percentuale di raccolta differenziata, superando la soglia del 65% e raggiungendo l’80,57% nel mese di novembre. La prima fase della campagna ‘Carovigno differenzia. Col gesto giusto’ ha iniziato a dare i suoi frutti. Confidiamo di poter proseguire in questa direzione, in pieno spirito collaborativo con i cittadini, per consolidare i risultati ottenuti" aveva aggiunto l’Assessore all’Ambiente, dott.ssa Annamaria Saponaro.





Per informazioni era possibile consultare la pagina Facebook "Carovigno Differenzia" oppure contattare il numero verde 800410472 (rete fissa) o il numero 3881866116 (rete mobile e WhatsApp).