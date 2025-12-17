Fasano, denunciato commerciante per frode: spacciava olio di semi come extravergine locale di Altamura

FASANO - A Fasano, un commerciante è stato denunciato per frode in commercio dopo aver spacciato come “olio extravergine locale di Altamura” una miscela composta principalmente da olio di semi e solo in minima parte da olio d’oliva. Le analisi di laboratorio effettuate su un campione del prodotto hanno confermato l’irregolarità.

I controlli sul territorio, condotti dalla Guardia di Finanza, hanno permesso di far emergere anche un secondo caso: un imbottigliatore, sempre di Fasano, confezionava olio extravergine senza rispettare le indicazioni obbligatorie previste dalle normative europee. Complessivamente, sono stati sequestrati 391 litri di olio.

L’operazione evidenzia l’attenzione delle autorità nel tutelare i consumatori e la filiera agroalimentare pugliese, particolarmente nota per la qualità dell’olio extravergine.