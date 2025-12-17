Cooperazione in Puglia: numeri, criticità e futuro. Il 19 dicembre la presentazione dei risultati del progetto “Cantieri di Cooperazione”

BARI – La Fiera del Levante ospiterà giovedì 19 dicembre alle ore 10.30, presso il Centro Congressi, Sala 1, l’evento finale del progetto, promosso da AGCI Puglia e Confcooperative Puglia. L’incontro rappresenta un momento di restituzione pubblica e confronto istituzionale sui risultati di un percorso che ha coinvolto esperti, rappresentanti del mondo cooperativo e decisori pubblici.

L’evento si propone di fare il punto sullo stato di salute della cooperazione in Puglia, analizzando ostacoli, criticità e nuove opportunità. Saranno presentati dati aggiornati, proposte operative e raccomandazioni concrete alla Regione Puglia, con particolare attenzione al concetto di “Cooperativa 4.0”, che unisce digitalizzazione, governance partecipativa e strumenti per valorizzare giovani e territori.

Aprirà i lavori Luigi Triggiani, Segretario Generale di Unioncamere Puglia, con una panoramica dei numeri della cooperazione regionale, evidenziando come, nonostante una diminuzione delle imprese cooperative, i fatturati siano in crescita. Seguiranno gli interventi di Lucia Parchitelli, Presidente della Consulta Regionale della Cooperazione, sul nuovo Disegno di Legge regionale, e dei coordinatori dei tavoli di lavoro del progetto: Giovanni Tricarico (Confcooperative Puglia) per gli Adeguamenti Normativi e Carla Coccia (AGCI Puglia) per i Modelli Cooperativi Innovativi.

Parteciperà anche Francesca Serpino, Dirigente del Dipartimento Politiche del Lavoro, Istruzione e Formazione della Regione Puglia, insieme ai presidenti delle due organizzazioni promotrici: Pasquale Pappalardo (AGCI Puglia) e Giorgio Mercuri (Confcooperative Puglia).

L’evento rappresenta un’occasione strategica per riflettere sul ruolo della cooperazione come leva di sviluppo economico e sociale, e per individuare modelli innovativi che possano rafforzare il tessuto imprenditoriale e la coesione dei territori pugliesi.