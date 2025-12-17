Fondazione Carnevale di Putignano, si rinnova il Consiglio di Amministrazione con il rappresentante della Regione Puglia

PUTIGNANO – Si rinnova la governance della Fondazione Carnevale di Putignano. Nei giorni scorsi il Consiglio di Amministrazione si è riunito per ufficializzare l’ingresso dicome nuovo consigliere a nomina della, mentrelascia l’incarico dopo vent’anni di servizio all’interno della Fondazione.

L’amministrazione comunale, il sindaco e l’intero CdA hanno accolto con favore l’ingresso di Fanelli, classe 1974, avvocato, già consigliere e legale rappresentante della Fondazione Leopardi. A lui va l’augurio di buon lavoro in una fase particolarmente significativa per la Fondazione, impegnata in un percorso di evoluzione che punta a trasformarla da semplice organizzatrice delle sfilate carnevalesche a polo culturale attivo durante tutto l’anno.

Un sentito ringraziamento è stato rivolto a Damiano Andresini, per tutti “Dino”, per il contributo offerto in due decenni di attività al servizio del Carnevale di Putignano. La sua dedizione e competenza hanno rappresentato un valore fondamentale nella tutela e valorizzazione di una delle manifestazioni più antiche d’Europa, giunta alla 632ª edizione.

Proprio per non disperdere il patrimonio di conoscenze maturato nel tempo, il Consiglio di Amministrazione ha conferito ad Andresini il titolo di “Esperto dei riti e delle tradizioni carnevalesche” della Fondazione. L’incarico, anch’esso a titolo gratuito, consentirà ad Andresini di continuare a mettere a disposizione della comunità la sua profonda conoscenza delle tradizioni putignanesi: dalle Propaggini del 26 dicembre alla Festa dell’Orso, dai giovedì satirici al Funerale del Carnevale, fino alla storica Campana dei Maccheroni.

«Auguro un buon lavoro al nuovo consigliere Fanelli, che sono certo ci permetterà di mantenere viva la relazione con la Regione Puglia, che rappresenta in CdA. Il riconoscimento a Dino Andresini testimonia invece la volontà della Fondazione di custodire e tramandare il patrimonio immateriale che rende unico il nostro Carnevale», ha dichiarato il presidente Danilo Daresta. «La sua esperienza sarà preziosa per mantenere vivo il legame con le nostre radici, mentre guardiamo al futuro con nuove energie e progetti».