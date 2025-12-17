Daniele Ippolito conquista il Bollywood Film Festival con il video di “Face to Face”

Chi è Daniele Ippolito

Originario di Taranto, Ippolito è compositore, produttore musicale e artista elettronico attivo sulla scena internazionale darkwave e ambient. Dopo studi di pianoforte in giovane età, sviluppa un linguaggio musicale personale che unisce elettronica, italo disco, darkwave e atmosfere cinematografiche.

La carriera discografica inizia nel 2017, con il primo disco ufficiale, seguito nel 2019 dall’album sperimentale MATERIA, e prosegue con progetti come TEMPO 2 e BALADA DARK. Parallelamente lavora come compositore per il cinema, firmando colonne sonore di film come Sudden e A SARA, quest’ultimo vincitore del Roma Short Film Festival e finalista al New York Film Festival Award.

Attivo anche dal vivo, ha portato la propria musica in tour in Italia, Europa e Stati Uniti, con particolare presenza nel South Florida. La sua ricerca artistica fonde musica elettronica, immaginario cinematografico ed emozione, creando un’estetica sonora e visiva riconoscibile e profonda.

Il video di Face to Face sarà disponibile dal 16 gennaio 2026 su YouTube: https://youtu.be/zIA0N8XJTYY?si=UGY6IOSPnFMI1Ufj