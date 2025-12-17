Daniele Ippolito conquista il Bollywood Film Festival con il video di “Face to Face”
MUMBAI – Dopo numerosi riconoscimenti internazionali, il tarantino Daniele Ippolito porta a casa un nuovo prestigioso premio: il suo video “Face to Face”, tratto dall’album Balada Dark, ha vinto nella categoria videoclip musicali al Bollywood Film Festival di Mumbai, uno dei festival più importanti dell’industria cinematografica indiana, seconda al mondo solo a Hollywood per quantità di produzioni.
«Sono onorato e felice per questa vittoria, la seconda in India», commenta Ippolito. «Arriva dopo un periodo di tanti concorsi, con molte vittorie e alcune sconfitte. È una fase in cui le mie carte sono in gioco».
Il videoclip, girato a Miami e diretto da Elijah Negasi con la co-regia dello stesso Ippolito, esplora il tema delle maschere e del conflitto interiore, mettendo in scena la frattura tra identità esteriore e mondo emotivo nascosto. Le sonorità del brano richiamano gli anni ’80, con un approccio post-punk oscuro e tagliente, mentre la regia fa uso di luci, movimenti di camera e scenografie per rappresentare stati d’ansia e agitazione. «Il titolo “Face to Face” indica proprio un faccia a faccia con noi stessi», spiega l’artista.
Il video sarà disponibile su YouTube dal 16 gennaio 2026, ma nel frattempo ha già ottenuto riconoscimenti in numerosi festival internazionali, tra cui:
- Ceprano Film Festival 2025 (Italia) – Winner
- Mokkha Film Festival 2025 (India) – Winner
- ISAFF 2025 (Russia) – Winner
- Ponza Film Festival 2025 (Italia) – Winner
- The Atlantis Awards 2025 (UK) – Winner
- Peshawar International Film Festival 2025 (Pakistan) – Winner
- San Giorgio Music Fest 2025 (Italia) – Winner
Chi è Daniele Ippolito
Originario di Taranto, Ippolito è compositore, produttore musicale e artista elettronico attivo sulla scena internazionale darkwave e ambient. Dopo studi di pianoforte in giovane età, sviluppa un linguaggio musicale personale che unisce elettronica, italo disco, darkwave e atmosfere cinematografiche.
La carriera discografica inizia nel 2017, con il primo disco ufficiale, seguito nel 2019 dall’album sperimentale MATERIA, e prosegue con progetti come TEMPO 2 e BALADA DARK. Parallelamente lavora come compositore per il cinema, firmando colonne sonore di film come Sudden e A SARA, quest’ultimo vincitore del Roma Short Film Festival e finalista al New York Film Festival Award.
Attivo anche dal vivo, ha portato la propria musica in tour in Italia, Europa e Stati Uniti, con particolare presenza nel South Florida. La sua ricerca artistica fonde musica elettronica, immaginario cinematografico ed emozione, creando un’estetica sonora e visiva riconoscibile e profonda.
Il video di Face to Face sarà disponibile dal 16 gennaio 2026 su YouTube: https://youtu.be/zIA0N8XJTYY?si=UGY6IOSPnFMI1Ufj