Gigante e Nardi al via del torneo di Canberra: primo test della stagione 2026

Matteo Gigante e Luca Nardi prenderanno parte al torneo di Canberra, in Australia, in programma dal 5 all’11 gennaio 2026. L’evento rappresenterà un appuntamento importante in avvio di stagione per i due tennisti italiani, chiamati a misurarsi con un campo di partecipanti di buon livello internazionale.

Oltre a Gigante e Nardi, il torneo vedrà la presenza di diversi giocatori di rilievo, tra cui il ceco Vit Kopriva, il cileno Marcelo Barrios Vera, il giapponese Yoshihito Nishioka, l’americano Brandon Holt e il belga Alexander Blockx. In tabellone anche nomi di esperienza come il belga David Goffin, il serbo Dusan Lajovic, il cileno Nicolas Jarry, il croato Dino Prizmic, il norvegese Nicolai Budkov Kjaer e lo spagnolo Roberto Carballes Baena.

Completano il quadro dei partecipanti l’austriaco Sebastian Ofner, il francese Kyrian Jacquet e l’estone Mark Lajal, rendendo il torneo di Canberra un banco di prova significativo in vista dei primi impegni ufficiali dell’anno.

Per Gigante e Nardi si tratterà di un test fondamentale in ottica 2026, utile anche per definire la programmazione dei tornei nei mesi successivi. In particolare, Matteo Gigante sarà chiamato subito dopo a un altro appuntamento cruciale: dal 12 al 15 gennaio disputerà infatti le qualificazioni agli Australian Open, primo Slam della stagione.