Calciomercato Lecce, possibile addio a Hamza Rafia: Empoli e Cesena interessate

FRANCESCO LOIACONO – Il centrocampista tunisino Hamza Rafia potrebbe lasciare il Lecce nel corso della sessione invernale di calciomercato, in programma dal 2 gennaio al 2 febbraio 2026. Il giocatore è fuori rosa dallo scorso agosto e non rientra nel progetto tecnico dell’allenatore giallorosso Eusebio Di Francesco, motivo per cui non ha collezionato alcuna presenza nel campionato di Serie A in corso.

Secondo quanto filtra dall’ambiente salentino, Rafia sarebbe finito nel mirino di due club di Serie B, Empoli e Cesena, entrambe interessate a rinforzare il centrocampo in vista della seconda parte della stagione. Nei prossimi giorni il responsabile dell’area tecnica del Lecce, Pantaleo Corvino, insieme al presidente Saverio Sticchi Damiani, avvierà i contatti con le due società per valutare una possibile cessione, che potrebbe avvenire sia in prestito sia a titolo definitivo.

Nel corso della sua carriera, Rafia ha indossato le maglie di Lecce, Pescara, Juventus Under 23, Cremonese, Standard Liegi, Lione B e Lione Under 19. A livello internazionale, il centrocampista vanta anche 37 presenze da titolare con la nazionale tunisina.

Qualora la cessione dovesse concretizzarsi, la dirigenza giallorossa sarà chiamata a intervenire sul mercato per individuare un sostituto di livello. L’obiettivo del Lecce resta infatti la permanenza in Serie A, traguardo che passa anche da un rafforzamento mirato della rosa nel mercato di gennaio.