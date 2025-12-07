Grottaglie, inaugurata la 46ª Mostra del Presepe: Rosaria Caramia vince il premio 2025

GROTTAGLIE - È stata inaugurata ieri, 6 dicembre, alla 46ª edizione della, che resterà aperta fino al 6 gennaio. La cerimonia inaugurale, molto partecipata, ha visto la proclamazione della vincitrice del, assegnato aper l’opera Nel nome di Dio ma non nel mio nome. La scultura, realizzata in ceramica e accompagnata da un canto locale, affronta il tema dei bambini vittime del conflitto di Gaza, trasformando la fragilità della materia in una testimonianza che denuncia, commuove e invita alla memoria. Il premio ha un valore di 3.500 euro.

La giuria ha inoltre segnalato tre opere: Custodi dell’Armonia di Stefano Monteforte ed Elena D’Urso per la raffinatezza tecnica ed estetica, Culla di sabbia di Alessia Bosa per la sensibilità del tema e l’interattività con il pubblico, e Micat in vertice di Carlo Pizzichini per l’essenzialità e la profondità della composizione.

Per la sezione dedicata ai Licei Artistici, la Borsa di studio 2025 da 1.000 euro è stata assegnata a Fabiana Cira Viterbo e Simone Alberino, dell’Istituto Superiore Polo delle Arti Caselli-Palizzi di Napoli, guidati dal professor Fabio Borelli. La loro opera Leg-ami unisce la tradizione del presepe alla forma simbolica dei mattoncini LEGO, raccontando l’incontro tra culture diverse. La giuria ha inoltre segnalato La culla che unisce i popoli del Liceo Artistico di Verona e Custodi di pace del Liceo Artistico “V. Calò” di Grottaglie.

Alla serata inaugurale hanno partecipato il sindaco Ciro D’Alò, l’assessore alla Cultura Raffaella Capriglia e la dirigente del Settore Cultura Daniela De Vincentis, insieme alla giuria composta dalla curatrice Elena Agosti, dall’architetto Valter Luca De Bartolomeis, da Anna Rita Fasano e Luciana Delle Donne.

«Un grande successo: oltre cinquanta opere arrivate da tutta Italia – ha commentato il sindaco Ciro D’Alò –. Il tema della Sacra Famiglia in chiave contemporanea ha ispirato interpretazioni profonde e molto sentite». L’assessore Capriglia ha aggiunto che la Mostra «si conferma un momento prezioso di sintesi e confronto tra le diverse espressioni artistiche della ceramica sul tema del presepe, con opere capaci di richiamare valori universali come libertà, giustizia, pace e dialogo tra popoli».

Le opere vincitrici entreranno a far parte della Collezione Museale Civica del Comune di Grottaglie, che sarà inaugurata il 12 dicembre a Palazzo De Felice e resterà in esposizione permanente. Il percorso museale ripercorrerà mezzo secolo di storia dell’arte presepiale italiana, con oltre 200 opere provenienti da tutta Italia, dalla tradizione napoletana e siciliana fino a quella veneta e faentina.

La 46ª Mostra del Presepe rappresenta anche un’occasione per la comunità di Grottaglie di ritrovarsi e dare il via alle festività natalizie, con visite guidate curate dagli operatori museali di CoopCulture e momenti musicali a tema natalizio durante le serate di apertura.

Orari di apertura:

Castello Episcopio: martedì–mercoledì 10:00-13:00 / 15:30-18:30, giovedì–domenica 09:00-22:00, lunedì chiuso.

Collezione Museale Civica – Palazzo De Felice: dal 12 dicembre al 6 gennaio 17:00-21:00, martedì–domenica, lunedì chiuso. Visite scolastiche su prenotazione al 080-8910777.