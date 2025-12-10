“I Bambini di San Nicola”: sabato 13 dicembre la 9ª edizione nel giardino Edugreen di San Cataldo

BARI - Una mattinata di festa, magia e tradizione attende i più piccoli sabato, dalle, neldel plesso Marconi dell’ICS Eleonora Duse (via del Faro 6 – ingresso anche da via Mogadiscio). Torna infatti, l’atteso evento del quartiere Marconi – Penisola di San Cataldo, giunto alla sua

L’iniziativa, ormai appuntamento fisso per le famiglie del territorio, permetterà ai bambini di incontrare da vicino il Santo più amato e di consegnare personalmente la propria letterina a San Nicola, immergendosi nella vera atmosfera natalizia fatta di semplicità, emozione e condivisione.

L’evento è organizzato dall’Associazione Residenti di San Cataldo e dall’APS Genitori Scuola Marconi, in collaborazione con la Parrocchia San Cataldo, l’Istituto Comprensivo Statale Eleonora Duse, i commercianti del Quartiere Marconi – Penisola di San Cataldo e con il contributo di numerosi enti, aziende e associazioni del territorio.

Con l’avvicinarsi del Natale, tra addobbi e regali, “I Bambini di San Nicola” vuole riportare al centro il significato più autentico delle feste: solidarietà umana, pace nel mondo e amore fraterno. Un’occasione per unire scuole, famiglie, associazioni e realtà locali in un momento di gioia condivisa, lontano dal consumismo e vicino ai valori che contano davvero.

Il giardino Edugreen si trasformerà in un piccolo villaggio natalizio: musica, giochi, laboratori e balli accompagneranno l’arrivo di San Nicola. Al termine della mattinata, i commercianti del quartiere offriranno un ricco buffet e non mancheranno altre sorprese dedicate ai più piccoli.

Ingresso gratuito.

Info evento:

WhatsApp 328 9233879

Associazione Residenti San Cataldo

La Presidente: Lucrezia Trione