I mercatini dell’artigianato locale accendono il Magico Natale a Bitonto

BITONTO – Da oggi fino al 24 dicembre, piazza Padre Pio diventa il fulcro delle festività natalizie con i Mercatini dell’Artigianato Locale, manifestazione organizzata da UPSA Confartigianato Bitonto. Ogni giorno, dalle 9.00 alle 21.00, cittadini e visitatori potranno immergersi in un percorso affascinante fatto di luci, colori e profumi che raccontano la creatività e l’autenticità dell’artigianato bitontino.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di valorizzare il talento degli artigiani locali e offrire alla comunità un Natale che profuma di tradizione, qualità e identità territoriale. Passeggiando tra gli stand sarà possibile scoprire idee regalo originali, oggetti realizzati a mano, lavorazioni artistiche e prodotti che uniscono innovazione e antichi saperi. Un invito a scegliere un Natale “a km 0”, sostenendo chi ogni giorno contribuisce a mantenere vivo il patrimonio dell’artigianato.

A rendere l’atmosfera ancora più accogliente saranno presenti anche chioschetti dedicati alla preparazione di crepes, un richiamo goloso pensato per grandi e piccoli, capace di rendere la visita ai mercatini un momento ancora più piacevole.

L’Amministrazione comunale e UPSA Confartigianato Bitonto invitano tutti a partecipare, condividere e raccontare questa esperienza attraverso foto e contenuti social, contribuendo a diffondere lo spirito della manifestazione e a far brillare ancora di più il Natale bitontino.

Un evento pensato non solo per celebrare le festività, ma anche per far crescere la città, generare movimento e attrarre curiosità, rendendo Bitonto protagonista di un dicembre ricco di emozioni, tradizione e comunità.